Gran final de Miss Universe México 2025 en Guadalajara

? Miss Universe México 2025 se acerca a su gran final: todo lo que debes saber del certamen más esperado del año

Guadalajara, Jalisco.– El brillo, la elegancia y el talento femenino se preparan para deslumbrar al país con la esperada gran final de Miss Universe México 2025, evento que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el icónico Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Guadalajara, Jalisco. Por primera vez, la Perla Tapatía se convierte en sede de este certamen nacional que definirá quién representará a México en el concurso internacional Miss Universe 2025.

Guadalajara: epicentro del glamour y la cultura

Guadalajara, reconocida por su riqueza cultural, artística y arquitectónica, será el escenario donde 32 concursantes, una por cada estado de la República, competirán por una de las coronas más codiciadas del país. La elección de esta ciudad como sede refleja su creciente protagonismo como capital cultural y de moda en México.

La ciudad se prepara para una semana intensa de actividades previas al certamen, incluyendo ensayos generales, pasarelas preliminares, entrevistas con el jurado y sesiones de fotos, todo esto con una producción a la altura de los mejores certámenes internacionales.

¿Dónde y cuándo ver la final?

La gala final será transmitida en vivo a nivel nacional a través de Imagen Televisión, a partir de las 20:00 horas (hora centro), permitiendo que millones de mexicanos vivan desde sus hogares cada emoción, pasarela y momento decisivo del certamen.

Invitados especiales y espectáculo musical

Uno de los momentos más esperados de la noche será la participación estelar de la cantante española Melody, quien abrirá la gala con una presentación musical llena de energía y empoderamiento. Interpretará su tema "Esa diva", una canción que rinde homenaje a la fortaleza, sensualidad y determinación de la mujer moderna.

Además, se espera la presencia de figuras destacadas del mundo del entretenimiento, la moda y el arte, que formarán parte del jurado y de las intervenciones especiales durante la transmisión.

Candidatas favoritas y perfil de las participantes

Este año, el nivel de preparación y profesionalismo de las concursantes ha sido ampliamente elogiado por expertos en certámenes de belleza. Tras meses de entrenamiento intensivo, pruebas de oratoria, pasarela, cultura general y desarrollo personal, las aspirantes están listas para competir por el título nacional.

Entre las candidatas que más atención han generado se encuentran:

Yoana Gutiérrez (Jalisco): Modelo y emprendedora de 26 años, ha resaltado por su seguridad escénica y su fuerte conexión con causas sociales en su estado natal.

Sol Gutiérrez (Sinaloa): Comunicadora social y activista, ha sido comparada con la actual reina, María Fernanda Beltrán, también originaria de Sinaloa.

Ana Karen Cervantes (Ciudad de México): Con una sólida carrera en el modelaje y estudios en diplomacia, ha sido favorita en redes sociales por su carisma y elegancia.

¿Quién es la actual Miss Universe México?

La corona actualmente está en manos de María Fernanda Beltrán, originaria de Sinaloa, quien será la encargada de coronar a su sucesora durante la gala final. Beltrán tuvo un destacado desempeño en la pasada edición de Miss Universe, donde logró colocarse como segunda finalista internacional, una de las posiciones más altas para México en los últimos años.

Lo que está en juego: un pase al universo

La ganadora de Miss Universe México 2025 obtendrá el derecho de representar al país en la 74ª edición de Miss Universe, programada para finales de este año en una sede internacional aún por confirmarse. El reto no es menor: volver a colocar a México en el centro de la escena mundial, como lo hiciera Andrea Meza en 2021, cuando se coronó como Miss Universe en una histórica noche para el país.

Un certamen en evolución

A diferencia de otros años, el certamen Miss Universe México ha apostado por una evolución en su enfoque: ya no se busca únicamente belleza física, sino inteligencia, liderazgo, causa social y autenticidad. El formato incluye retos de innovación social, pruebas de pensamiento crítico y dinámicas digitales que ponen a prueba la capacidad de las concursantes para influir positivamente en sus comunidades.