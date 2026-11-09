Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual

El actor y comediante británico Russell Brand recibió una condena de diez años y medio de prisión por delitos de violación y agresión sexual, luego de ser declarado culpable en el Tribunal de Southwark, en Londres, Reino Unido.

Durante la audiencia celebrada este lunes, el juez Joel Bennathan dio a conocer la sentencia y lanzó fuertes señalamientos contra el acusado, a quien calificó como un "depredador sexual". También cuestionó su comportamiento y aseguró que había recurrido a una serie de mentiras, además de mostrar una actitud de arrogancia.

De acuerdo con la corresponsal de la BBC, Helena Wilkinson, Brand permaneció sin mostrar reacciones mientras escuchaba el fallo. Sin embargo, antes de ser trasladado a las celdas, hizo una breve pausa para despedirse de su esposa con un silencioso "Te amo".

Las víctimas de Russell Brand relatan el impacto emocional de las agresiones sufridas.

Antes de conocerse la sentencia, una de las mujeres afectadas compartió ante el tribunal el impacto emocional que le dejaron los delitos cometidos por el actor.

Durante su declaración, realizada detrás de una cortina, explicó que después de lo ocurrido atravesó semanas de conmoción, angustia y afectaciones emocionales. También señaló que llegó a sentirse profundamente traumatizada y perdió el respeto por sí misma.

Según los reportes desde el tribunal, Russell Brand no manifestó ninguna reacción mientras escuchaba el testimonio, en el que la víctima tuvo dificultades para continuar leyendo algunos fragmentos debido a la emoción.

La Fiscalía de Londres reconoce la valentía de las mujeres que denunciaron a Brand.

Tras conocerse el fallo, representantes de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Londres reconocieron la participación de las mujeres que denunciaron al actor.

El superintendente detective Andy Furphy destacó la fortaleza y determinación de las víctimas durante el proceso judicial.

En tanto, el fiscal en jefe David Roberts señaló que las denunciantes no tenían relación entre sí y que cada una tuvo que afrontar durante casi dos décadas las consecuencias de lo sucedido.

El funcionario también reconoció que la sentencia no puede borrar el daño que experimentaron, aunque expresó su esperanza de que el resultado judicial represente una forma de justicia para ellas.

Roberts sostuvo que Brand utilizó su creciente popularidad y posición de poder para generar situaciones en las que podía agredir sexualmente a mujeres, sin respetar su voluntad ni considerar las consecuencias de sus acciones.

Asimismo, enfatizó que la fama y el reconocimiento público no cambian la importancia del consentimiento y que las autoridades deben atender las denuncias de violencia sexual sin importar quién sea señalado.

Una investigación periodística destapó las acusaciones contra Russell Brand en 2023.

El caso contra Russell Brand comenzó a adquirir relevancia pública en 2023, cuando el programa Dispatches, de Channel 4, y periodistas de The Sunday Times y The Times difundieron una investigación sobre presuntos comportamientos sexuales inapropiados del comediante.

Las publicaciones impulsaron a varias mujeres a presentar denuncias ante las autoridades. Los hechos investigados correspondían al periodo comprendido entre 2004 y 2009, cuando la carrera del actor atravesaba una etapa de crecimiento.

Brand, quien también fue esposo de la cantante estadounidense Katy Perry, ha negado haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

Su trayectoria incluye participaciones como presentador de televisión y actuaciones en películas como Forgetting Sarah Marshall (¿Cómo sobrevivir a mi ex?) y Arthur (Arturo, el millonario seductor).

Tras la resolución judicial, Louisa Compton, responsable de informativos de Channel 4, destacó la relevancia del periodismo de investigación para sacar a la luz este tipo de denuncias.

Por su parte, la ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, advirtió que los abusos sexuales continúan siendo un problema dentro de la industria de los medios de comunicación.