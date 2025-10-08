Diddy Combs solicita traslado a prisión federal de baja seguridad

NUEVA YORK – El equipo legal del rapero Sean "Diddy" Combs ha solicitado a la Oficina Federal de Prisiones que el artista cumpla su sentencia de cuatro años y dos meses en la prisión federal de baja seguridad FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey. La solicitud se basa en el argumento de que la institución ofrece un programa residencial de tratamiento para el abuso de drogas (RDAP) que favorecería su rehabilitación.

Combs, quien fue condenado por trasladar personas entre estados con fines de prostitución, busca que el juez Arun Subramanian, que presidió su juicio, autorice el traslado. El principal motivo de la solicitud es su compromiso con la sobriedad y el cambio personal, algo que Diddy ha manifestado en una carta dirigida al juez, donde reconoció que el consumo de drogas influyó en sus decisiones pasadas.

Motivos de la solicitud: Rehabilitación y apoyo familiar

Además de los beneficios del programa RDAP, la prisión de FCI Fort Dix ofrece una ventaja logística clave: su proximidad a Nueva York y a la anterior residencia de Diddy en Nueva Jersey. Esta cercanía permitiría que sus familiares lo visiten con mayor regularidad, brindándole un apoyo significativo durante su proceso de transformación.

Desde su arresto en septiembre de 2024, el rapero ha permanecido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El tiempo que ha pasado allí será descontado de su condena total de 50 meses.

Contexto de la condena y el indulto presidencial

La sentencia de Diddy Combs incluyó, además de la pena de prisión, una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada. A pesar de haber sido absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración criminal, el rapero fue condenado por violar la Ley Mann.

Por otro lado, el presidente Donald Trump confirmó previamente que Combs había solicitado un indulto presidencial, aunque no precisó si la petición sería concedida. La decisión final sobre el traslado de Diddy a la prisión de baja seguridad ahora depende de la Oficina Federal de Prisiones, que evaluará la idoneidad de FCI Fort Dix para su recuperación y reintegración social.