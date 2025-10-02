Dalílah Polanco rompe el silencio sobre infidelidad: ¿fue Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo?

Durante su participación en el reality La Casa de los Famosos México, la actriz Dalílah Polanco reveló uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: la infidelidad que sufrió por parte de una expareja, cuya identidad no mencionó, pero que muchos han relacionado con el comediante Eugenio Derbez.

En la dinámica Triángulo de las verdades, Polanco compartió que la relación en cuestión fue muy especial para ella, al punto de que llegaron a vivir juntos. Sin embargo, la aparente estabilidad terminó cuando notó señales de engaño. "Un día veo algo que no me hace feliz, se lo pregunto y me dice que no hay nada", relató la actriz el pasado 29 de septiembre.

Posteriormente, una amiga la alertó sobre la presencia de su entonces pareja con otra mujer en un lugar al que, supuestamente, acudía por trabajo. Aunque intentó justificarlo en el momento, lo ocurrido la hizo dudar aún más. "Después de eso, él se volvió exageradamente atento y detallista", agregó.

La confirmación de la infidelidad llegó semanas más tarde, cuando una revista la contactó para preguntarle su opinión sobre unas fotos publicadas. Al revisar la edición, descubrió imágenes del hombre con otra mujer, ambos usando gorra y lentes, descendiendo de sus vehículos en un estacionamiento. "Ahí se me rompió el corazón", confesó. Polanco hizo su maleta y dejó la revista sobre la cama como cierre simbólico de la relación.

Aunque nunca mencionó nombres, muchos usuarios en redes han vinculado su relato con Eugenio Derbez, debido a que en octubre de 2006, la revista TV Notas publicó imágenes del actor con Alessandra Rosaldo en un centro comercial, cuando todavía se sabía que Derbez mantenía una relación con Polanco.

Por su parte, Alessandra Rosaldo habló en 2024 sobre los inicios de su relación con Derbez, asegurando que ambos estaban comprometidos en otras relaciones cuando se conocieron, pero que nunca buscaron dañar a nadie. "Nos enamoramos estando en relaciones, pero hicimos lo posible por separarnos bien", expresó en entrevista con Yordi Rosado.