¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? Así respondieron al rumor

La supuesta separación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez generó rumores luego de que el creador de contenido Ese Pérez, cuyo nombre real es Ángel Jesús Pérez Bravo, comentara dentro de ´La Casa de los Famosos México 2026´ que la pareja había terminado su relación.

El comentario fue realizado ante sus compañeros Luis Chaparro, Yahir y Ernesto Laguardia, a quienes aseguró que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no estaban juntos. La declaración sorprendió particularmente a Yahir y rápidamente generó especulaciones sobre la relación.

Sin embargo, Ricardo Pérez reaccionó al rumor y cuestionó la versión difundida. El comediante, conocido por conducir junto con José Luis Slobotzky el podcast ´La Cotorrisa´, escribió que varias personas se habían "proyectado" con la información sobre una supuesta ruptura.

Por su parte, Susana Zabaleta también dio una señal sobre el estado de su relación. La cantante publicó en Instagram una historia en la que aparece junto a Ricardo Pérez y mostró que él le había preparado el desayuno. Además, acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que ambos están felices.

¿Cómo comenzó la relación?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se conocieron a finales de 2023 mientras participaban en el reality ´Divina Comida México´. La convivencia durante el programa dio paso a una relación que posteriormente se hizo pública.

En abril de 2024, Zabaleta compartió fotografías junto al comediante poco después de haber participado como invitada en ´La Cotorrisa´. En ese espacio, Ricardo Pérez manifestó su interés por la cantante, mientras ella contó que lo había invitado a una boda porque no tenía con quién acudir.

Desde entonces, la pareja ha recibido comentarios relacionados con la diferencia de edad entre ambos, ya que Zabaleta es 30 años mayor que Pérez.

La cantante ha señalado en distintas ocasiones que la diferencia de edad no representa un obstáculo para su relación y que tampoco fue impedimento para que ambos se enamoraran. Ricardo Pérez, por su parte, también ha defendido públicamente el vínculo que mantiene con Zabaleta.

Rumores y reacciones

Con las declaraciones recientes de ambos, el rumor de una separación quedó contradicho por las señales públicas que han compartido, mientras Ese Pérez continúa dentro de ´La Casa de los Famosos México 2026´, reality que le impide convivir con el exterior desde hace más de 20 días.