Madre de Hayden Panettiere habla tras la muerte de la actriz y señala sus preocupaciones sobre Brian Hickerson

Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere, habló públicamente por primera vez desde la muerte de la actriz y se refirió a las preocupaciones que durante años tuvo la familia por Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere.

Vogel declaró a NBC News que Hickerson se encontraba con su hija cuando ocurrió su muerte y afirmó que la familia había intentado alejarlo de su vida durante mucho tiempo. Panettiere falleció el domingo a los 36 años.

De acuerdo con un informe policial, la actriz fue localizada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. En el lugar también estaban Hickerson y su hermano, Zach Hickerson. Las autoridades recibieron una llamada al 911 alrededor de la 1:50 de la tarde por un supuesto paro cardíaco.

El reporte señala que Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que Panettiere estaba tomando. Mientras tanto, la Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que la autopsia ya había sido realizada y que no se encontraron indicios de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte. La causa del fallecimiento continúa bajo investigación.

La familia de Hayden Panettiere tenía preocupaciones sobre Brian Hickerson.

Panettiere y Hickerson comenzaron una relación intermitente después de que la actriz saliera de rehabilitación en 2018. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, la intérprete habló de una relación marcada por violencia doméstica y consumo de drogas y alcohol.

La actriz relató que en una ocasión Hickerson la golpeó con tal intensidad que permaneció varias semanas sin salir de su casa. También explicó que durante un tiempo tuvo dudas sobre denunciarlo debido a que no quería que el comportamiento se hiciera público.

Hickerson fue arrestado en mayo de 2019 bajo acusaciones relacionadas con lesiones a una pareja. Posteriormente, en abril de 2021, se declaró no contest frente a los cargos y recibió una condena de cuatro años de libertad condicional al año siguiente. En julio de 2020, Panettiere solicitó una orden de alejamiento contra él.

La última conversación de Lesley Vogel con su hija fue en octubre.

Vogel sostuvo que ella y el padre de Hayden habían mantenido durante mucho tiempo sus preocupaciones sobre Hickerson. También afirmó que, pese a versiones públicas contradictorias, ambos continuaban juntos cuando Panettiere murió.

La madre de la actriz explicó que su última conversación con Hayden ocurrió en octubre. Después intercambiaron algunos mensajes de texto, aunque reconoció que había pasado algún tiempo desde su último contacto.

Vogel señaló que la distancia entre ambas fue una decisión que tomó por motivos específicos y aclaró que no estuvo relacionada con una falta de cariño o preocupación por su hija.

En sus declaraciones, también recordó la trayectoria de Panettiere, quien comenzó su carrera como actriz antes de cumplir un año y creció dentro de la industria del entretenimiento. Vogel, quien fue actriz de telenovelas y representante de su hija hasta que esta cumplió 19 años, reconoció que su relación con Hayden había sido complicada.

Hayden Panettiere enfrentó una relación complicada con Brian Hickerson.

La madre de la actriz también habló sobre la pérdida de su hijo, Jansen Panettiere, quien murió en 2023. Según las memorias de Hayden, ella y Hickerson se conocieron después de que la actriz saliera una noche con su hermano y amigos en 2018.

Entre lágrimas, Vogel expresó su deseo de pensar que sus dos hijos se encuentran ahora juntos y en paz.