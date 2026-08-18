Influencer graba presunto ataque contra sus hijas e incendia su casa: habría publicado los videos

MIAMI — Una generadora de contenido para redes sociales fue arrestada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade tras ser acusada de provocar un incendio intencional en su vivienda y registrar en video agresiones físicas contra sus dos hijas menores de edad, informaron fuentes judiciales del Estado de Florida.

La imputada, identificada como Meliza Campos Sánchez, de veintiséis años, enfrenta cargos por incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos conductas tipificadas como negligencia infantil. La detención ocurrió luego de que cuerpos de rescate acudieran a sofocar un siniestro reportado en el área de la cocina de su domicilio particular.

Acciones de la autoridad

Las investigaciones periciales determinaron que el fuego se originó mediante la aplicación directa de acelerantes y llamas abiertas sobre prendas de vestir situadas en el suelo. Asimismo, los detectives recuperaron grabaciones difundidas por la procesada en la plataforma Instagram, en las cuales se observa el uso de velas para derramar cera caliente sobre las extremidades de las menores, además del manejo de líquidos inflamables frente a ellas.

En los testimonios recabados por las autoridades, una de las niñas confirmó que la sospechosa inició el fuego cerca de la zona donde se encontraban resguardadas y realizó actos vandálicos al interior del inmueble antes de sofocar parcialmente las llamas con agua. Durante las diligencias en la escena, los agentes aseguraron un encendedor, una máscara y recipientes con alcohol que coinciden con los elementos registrados en las publicaciones digitales.

Detalles confirmados

El cónyuge de la detenida declaró ante la representación social que la pareja atravesaba por una separación temporal y señaló que acudió al inmueble tras recibir alertas sobre el material audiovisual difundido en Internet. La procesada permanece bajo custodia de la justicia estadounidense a la espera de sus primeras audiencias formales.