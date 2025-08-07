Dean Cain, ex Superman, se une al ICE para apoyar políticas antiinmigrantes de Trump

Dean Cain, recordado por interpretar al superhéroe en la serie "Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman", sorprendió recientemente al anunciar su intención de unirse formalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Lejos de querer reformar el sistema desde adentro, el actor declaró abiertamente que busca respaldar la política antiinmigrante de Donald Trump.

"Ya he hablado con algunos funcionarios de ICE y juraré como agente de ICE lo antes posible", dijo Cain en una entrevista con Fox News. Aseguró que ya colaboraba de manera informal con autoridades migratorias, pero decidió oficializar su rol luego de compartir un video de reclutamiento en sus redes sociales.

Cain, quien también es ayudante de sheriff, justificó su decisión apelando al patriotismo y criticando el rumbo que ha tomado la figura del superhéroe en la cultura popular. El actor ha sido una de las voces más críticas del nuevo Superman de James Gunn, al que calificó de "woke", mostrando una postura abiertamente conservadora.

"Este país se construyó gracias a patriotas que hicieron lo correcto, fueran populares o no", afirmó Cain, posicionándose a favor del endurecimiento de las medidas migratorias. Aseguró que el sistema actual está roto y defendió el actuar de Trump: "Esto es lo que la gente votó (...) yo haré mi parte para asegurarme de que suceda".

La postura del actor ha generado controversia, no sólo por el contraste con el ideal humanista del personaje que alguna vez interpretó, sino por la decisión de colaborar activamente con un organismo cuestionado por sus métodos de detención y deportación de inmigrantes.