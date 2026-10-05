"Digger" se desploma en taquilla y firma uno de los peores estrenos de Tom Cruise

"Digger", la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, tuvo un estreno por debajo de las expectativas y terminó como una de las mayores decepciones de taquilla para el actor.

La cinta recaudó aproximadamente 8 millones de dólares en el mercado nacional, mientras que en el extranjero consiguió otros 12 millones de dólares en 74 mercados. El resultado se produjo después de una semana marcada por estimaciones cada vez más bajas y por las fuertes críticas que recibió la producción.

¿Qué pasó con Digger?

La recepción de la película también afectó sus perspectivas en taquilla. Warner Bros. llegó a utilizar anuncios en los que invitaba al público a "decidir por sí mismo", luego de los comentarios negativos que acompañaron el lanzamiento.

"Verity" se queda con el primer lugar

Mientras "Digger" tuvo dificultades para atraer espectadores, Verity, producción de Amazon MGM, encabezó la taquilla del fin de semana con 32.6 millones de dólares en su debut.

La película fue dirigida por Michael Showalter y cuenta con Dakota Johnson como protagonista. La actriz interpreta a una escritora contratada para trabajar como autora fantasma en una serie de libros perteneciente a una escritora incapacitada, interpretada por Anne Hathaway.

Un tropiezo para una de las grandes apuestas del año

"Digger" había sido considerada una posible contendiente para la temporada de premios y llegó a los cines con grandes expectativas debido a la combinación de Iñárritu y Cruise.

Sin embargo, los críticos cuestionaron la cinta y la describieron como una farsa forzada relacionada con el cambio climático. La interpretación de Cruise recibió una respuesta más favorable que la película en general.

El estreno también coincidió con un momento importante para Warner Bros., debido al proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance. Según el texto, después de que una jueza aprobara el miércoles el acuerdo valuado en 110 mil millones de dólares, Paramount señaló que la fusión se cerraría el martes.

Tom Cruise vuelve a enfrentar un tropiezo en taquilla

Durante la última década, Cruise ha concentrado buena parte de su carrera en producciones como "Mission: Impossible" y "Top Gun: Maverick", franquicias que han mantenido su presencia como protagonista de cintas de acción.

El antecedente más reciente de una gran decepción comercial para el actor fue "The Mummy", estrenada en 2017. La película recaudó 409.2 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 195 millones de dólares.

Con el desempeño de "Digger", Cruise enfrenta ahora uno de los estrenos más débiles de su trayectoria, mientras la cinta de Iñárritu queda lejos de las expectativas que acompañaron su llegada a los cines.