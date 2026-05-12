Pati Chapoy arremete contra Alex Bisogno y revive polémica tras muerte de Daniel

La relación entre Pati Chapoy y Alex Bisogno atraviesa uno de sus momentos más tensos luego de las declaraciones que la periodista realizó sobre presuntas acciones del hermano de Daniel Bisogno tras la muerte del conductor.

Durante una entrevista con Matilde Obregón, la titular de "Ventaneando" aseguró que Alex ingresó a la casa de Daniel poco después de su fallecimiento y retiró diversos objetos personales y artículos de valor que pertenecían al presentador.

Según relató Chapoy, entre las pertenencias que habrían sido tomadas se encontraban piezas de arte, una cava y hasta una cafetera, además de otros objetos y ropa del conductor. La comunicadora señaló que conoció estos detalles a través de la esposa de Daniel, a quien dijo considerar parte de su familia.

¿Qué acciones tomó Alex Bisogno tras la muerte de Daniel?

La conductora recordó que no es la primera vez que aborda este tema públicamente. Meses atrás, durante el aniversario número 30 de "Ventaneando", ya había señalado que Alex presuntamente vació la casa de Daniel el mismo día de su muerte, pese a que —afirmó— las pertenencias correspondían a la hija del conductor.

En la conversación, Chapoy también habló del deterioro en su relación con Alex Bisogno y aseguró que él lanzó acusaciones graves en su contra. De acuerdo con la periodista, Alex llegó a responsabilizarla de la muerte de su madre y afirmó que ella le había cerrado oportunidades laborales dentro de TV Azteca.

¿Cómo se ha deteriorado la relación entre Chapoy y Bisogno?

La presentadora rechazó dichas versiones y aseguró que nunca tuvo injerencia en las decisiones de producción de los programas donde trabajaba Alex. Además, consideró que él pensó que podría ocupar el lugar que dejó Daniel en el medio artístico.

Chapoy destacó las cualidades profesionales del fallecido conductor y afirmó que su estilo y personalidad eran únicos dentro de la televisión mexicana.