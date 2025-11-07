Empresario mexicano demanda al director de Miss Universe Tailandia por agresión a Fátima Bosch

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo México, confirmó que ha instruido a su equipo legal para presentar una demanda contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, por la agresión cometida contra la representante mexicana Fátima Bosch. Aunque el proceso legal se llevará a cabo en Tailandia, los abogados de la organización mexicana buscan imputar presuntos delitos de agresión y discriminación basándose en testimonios y videos del incidente.

¿Qué motivó la demanda contra Nawat Itsaragrisil?

Demanda busca sentar precedente en Tailandia

Rocha Cantú, también dueño del grupo Legacy Holdings, reveló en entrevista que el CEO de Miss Universo, Mario Búcaro, fue comisionado para coordinar las acciones legales con abogados locales en Tailandia, donde ocurrió el altercado. La orden de proceder con la denuncia fue emitida de manera "muy clara" y el proceso ya está en curso, según el empresario.

La confrontación que desató la polémica ocurrió durante un evento oficial de Miss Universo 2025 en Bangkok. Nawat Itsaragrisil interrumpió e insultó públicamente a la delegada mexicana, Fátima Bosch, y ordenó a personal de seguridad que la retirara del recinto. El incidente fue capturado en video y rápidamente se viralizó, generando una ola de indignación y debate sobre la conducta del directivo tailandés.

¿Cuál es el objetivo de la acción legal presentada?

Defensa de los derechos de la mujer y condena a la discriminación

La organización Miss Universo calificó de "inaceptable" el comportamiento del directivo, reafirmando su compromiso con los valores de respeto, inclusión y seguridad de las concursantes.

Rocha Cantú enfatizó que la demanda va más allá de un caso individual y se sustenta en la defensa de los derechos de las mujeres en el contexto de los certámenes de belleza internacionales.

"En cuanto a lo de Miss Universe, obviamente defendiendo primeramente los valores, la dignidad, los derechos de la mujer... había que salir a pronunciarse y condenar un acto como el que sucedió el día de ayer", declaró Rocha.

El objetivo principal de la demanda contra Nawat Itsaragrisil es establecer un precedente firme, asegurando que cualquier tipo de agresión o discriminación en concursos internacionales será denunciada y castigada. Según los abogados de Miss Universo México, las evidencias audiovisuales del incidente respaldan la imputación de delitos de agresión y discriminación.

Hasta el momento de esta publicación, Nawat Itsaragrisil no ha emitido ninguna postura o comunicado oficial respecto a la denuncia penal iniciada en su contra.