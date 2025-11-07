Millie Bobby Brown y David Harbour unen fuerzas en la alfombra roja de Stranger Things

Los actores Millie Bobby Brown y David Harbour, coprotagonistas de la exitosa serie Stranger Things, hicieron una sorpresiva y unida aparición en la alfombra roja de la premiere de la última temporada, un gesto que busca desmentir rumores generalizados sobre una supuesta demanda por acoso presentada por la actriz contra su compañero. Ambos posaron juntos, sonrientes y abrazados ante las cámaras, en un aparente intento de disipar la controversia que ha ensombrecido la antesala del final de la producción de Netflix.

Reencuentro amistoso en la alfombra roja

La reaparición pública de Millie Bobby Brown y David Harbour en el evento de Los Ángeles acaparó la atención de los medios. Los intérpretes, que dan vida a la dinámica padre-hija de Eleven y el sheriff Jim Hopper en la ficción, se mostraron visiblemente cómodos, tomándose del brazo y riendo, lo que contrasta fuertemente con los reportes de tensión en el set.

¿Cuál es el contexto de la supuesta demanda por acoso?

Un video compartido por la cuenta oficial de Netflix reforzó la narrativa de unidad, mostrando a los actores llegar juntos con la leyenda: "David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last Stranger Things premiere".

La controversia por la supuesta demanda

¿Qué impacto tiene la reaparición pública en la imagen de la serie?

La reaparición se produce después de que varios medios internacionales, citando al diario británico Daily Mail, informaran que Millie Bobby Brown habría presentado una queja formal de "páginas y páginas de acusaciones" por acoso e intimidación contra David Harbour justo antes de iniciar el rodaje de la quinta y última temporada. Los reportes enfatizaron que la denuncia no hacía referencia a conducta sexual inapropiada, sino a presunto maltrato o acoso laboral en el set.

Aunque Netflix, Brown y Harbour han mantenido un silencio oficial sobre los detalles y resultados de la presunta investigación interna, el impacto de la noticia generó preocupación entre los fanáticos y puso el foco en el ambiente de trabajo de la serie. Las fuentes indicaron que Brown solicitó estar acompañada por un representante personal en el set durante la grabación de las escenas con Harbour como medida de protección.

Un acto de relaciones públicas para Stranger Things 5

Analistas de la industria del entretenimiento sugieren que el gesto en la alfombra roja tiene un claro componente de relaciones públicas. Una muestra tan pública de afecto entre los dos protagonistas clave sirve para mitigar, si no anular completamente, la imagen de conflicto abierto a pocos días del lanzamiento de la temporada final.

Además del contacto físico, Brown hizo referencia a Harbour durante el evento llamándole "mi papá" con cariño y destacando lo "especial" que ha sido tenerlo a su lado durante el viaje de Stranger Things, un programa que ha marcado toda su infancia y adolescencia. La última temporada de la serie busca mantener su estatus de fenómeno global y el equipo parece decidido a asegurar que la narrativa de la demanda no eclipse el esperado desenlace.