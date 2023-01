Derbez aseguró que le gustaría reconciliarse con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo pasaron más de 20 años con un fuerte resentimiento tras su separación, pero ahora el productor de televisión dijo admirar la relación que lleva su hija Aislinn con su ex esposo, Mauricio Ochmann, por lo que además, dejó entrever una posible reconciliación con La reina de las telenovelas.

A pesar de ya no ser pareja, Aislinn y Ochmann se reunen en fechas especiales y para celebrar el cumpleaños de su hija Kailani, por lo que Derbez mencionó lo siguiente sobre el actor de Házlo como hombre (2017):

"Mau es muy buen papá, se ha portado increíble con mi hija, así que bueno, hay relaciones así, donde no tienes que terminar del chongo, sino que ellos dos se llevan muy bien, son un ejemplo a seguir", mencionó. Cuando Eugenio fue cuestionado directamente sobre reconciliarse con Victoria Ruffo, explicó lo siguiente:

"Sí, yo creo que necesitaba ya sacarlo como que, de alguna manera, ahora como me volviste a decir, se tiene la impresión de yo no vi a mi hijo porque yo no quise, pero no, fue porque no me dejaba su mamá"

Y es que en su momento, Ruffo señaló a Derbez por supuesto incumplimiento con sus obligaciones económicas como padre, incluso dijo que él la había dejado abandonada el día que nació el bebé. También usó como argumento el engaño de la boda falsa para que la ley le otorgara la custodia de su hijo, una vez obtenida, le impedía a su ex pareja convivir con José Eduardo.

Esta acción es a la que se refirió Eugenio le causó un resentimiento muy importante, pues le dolió perderse la infancia de su hijo José Eduardo. Así lo expresó a la reportera Luz María Doria:

"No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio, no los dejan ver a sus hijos... (digo): ´Dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño´"

En su momento, el director de películas como No se aceptan devoluciones (2013) hizo bromas en las que mencionó que la última alternativa para verlo habría sido "secuestrarlo".

Cuando era niño, José Eduardo se quedó al centro de los conflictos de sus padres, pero actualmente sería el motivo por el que su mamá, Victoria Ruffo, estaría dispuesta a estar en el mismo espacio que Eugenio Derbez, solo que con ciertas limitaciones.

La actriz de ambas versiones de la telenovela Corona de Lágrimas mencionó que solo se reuniría con Derbez en la hipotética boda de José Eduardo:

"Ahí sí, pero nada más ahí (en la fiesta) él en su mesa y yo en la mía. Claro y nos damos la paz también, y decimos: ´por mi culpa, por mi culpa´, o sea, yo no le deseo daño, no le deseo mal, le deseo bien. Si está bien mi hijo también va a estar contento porque va a ver a su papá bien", explicó para Sale el Sol.

A mediados de diciembre de 2022, Eugenio Derbez mencionó que la opción de hacer las pases con su ex pareja siempre habían estado presentes:

"Yo siempre creo que está la posibilidad (de reconciliarnos). Yo estaba muy dolido por lo de que tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero ya hay que soltar", dijo durante su primera aparición pública tras el accidente en el que pensó que perdería un brazo.

INFOBAE