Fallece Diane Keaton, leyenda de Hollywood a los 79 años

Los Ángeles, California. — El mundo del cine está de luto tras el fallecimiento de Diane Keaton, reconocida actriz y productora, quien murió a los 79 años. Su deceso fue confirmado por un portavoz a la revista PEOPLE, aunque no se han revelado las causas ni se han ofrecido más detalles. La familia ha solicitado privacidad en este momento de duelo.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Keaton fue una figura clave en la historia de Hollywood, ganadora del Oscar a Mejor Actriz por su icónica interpretación en Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, con quien mantuvo una relación artística y personal que marcó una era en la comedia romántica.

Una carrera que redefinió el cine:

Diane Keaton no solo conquistó la pantalla grande con su talento, sino que transformó el género de la comedia romántica con su estilo único, carisma inconfundible y presencia auténtica. Inició su trayectoria en el cine con la comedia Amantes y otros extraños (1970), pero fue su papel como Kay Adams en El Padrino (1972) lo que la catapultó a la fama internacional, participando en la trilogía dirigida por Francis Ford Coppola.

A lo largo de su carrera, se consolidó como una figura versátil en películas que mezclaban humor, profundidad emocional y sofisticación. Su estilo personal y su autenticidad también la convirtieron en un ícono cultural y una inspiración para varias generaciones.

Un legado más allá del cine

Más allá de la actuación, Diane Keaton fue admirada por su carácter reservado, su amor por el arte y su habilidad para mantenerse fiel a sí misma en una industria muchas veces dominada por la presión mediática. Su influencia sigue viva no solo en el cine, sino también en la cultura popular y la moda.

Su partida deja un vacío en Hollywood, pero su legado artístico y humano continuará inspirando a millones de personas.