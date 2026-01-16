HBO Max México lanza Heated Rivalry: serie de hockey romance

La plataforma de streaming HBO Max (actualmente en transición hacia la marca 'Max' en varias regiones) ha confirmado finalmente la fecha de estreno para México de "Heated Rivalry", la serie dramática inspirada en el fenómeno literario del género hockey romance. Tras meses de especulaciones y una intensa campaña en redes sociales, la producción aterrizará en el catálogo latinoamericano el próximo 14 de febrero de 2026, aprovechando el marco del Día de San Valentín.

¿De qué trata "Heated Rivalry"?

La trama sigue la trayectoria de dos atletas de élite que han sido rivales desde la adolescencia. Mientras el mundo los ve como enemigos naturales en la pista de hielo, la serie explora su romance secreto que se extiende por casi una década.

El conflicto: La presión por mantener las apariencias en un deporte tradicionalmente conservador y la lucha interna por alcanzar la gloria en la Stanley Cup.

El elenco: Aunque los nombres de los protagonistas se mantuvieron bajo estricta reserva, la crítica que ha tenido acceso a los primeros episodios elogia la "química explosiva" entre los actores principales, quienes han sido entrenados por profesionales de la NHL para las escenas de acción.

Un estreno estratégico para 2026

El lanzamiento de "Heated Rivalry" no es casualidad. HBO busca capitalizar el auge de las historias deportivas con tintes románticos, un género que ha dominado las listas de ventas en librerías durante los últimos dos años.

Formato: La primera temporada constará de 8 episodios, con un estreno de los dos primeros capítulos el 14 de febrero y lanzamientos semanales cada domingo.

Producción: Se rumorea que la calidad visual está a la altura de grandes producciones de la cadena como Succession o The Last of Us, con grabaciones realizadas en estadios reales de Canadá y Estados Unidos.

Expectativa en México y Latinoamérica

En México, la comunidad de lectores de romance ha posicionado el hashtag #HeatedRivalryMax en las principales tendencias durante las últimas 24 horas. Los analistas predicen que la serie podría convertirse en el título más visto de la plataforma durante el primer trimestre de 2026, compitiendo directamente con los grandes eventos deportivos televisados de este inicio de año.

Mientras el mundo se concentra en noticias de alta tensión política, como el despliegue de tropas en Groenlandia o las reformas legales en Coahuila, "Heated Rivalry" se presenta como la apuesta de entretenimiento más sólida para el público que busca una historia de superación y amor prohibido.