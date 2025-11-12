Peso Pluma anuncia nuevo sencillo: se estrena el 20 de noviembre

¡Regresan los corridos tumbados! Luego de varios meses de aparente descanso, Peso Pluma finalmente estrenará una nueva canción, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

El originario de Zapopan, Jalisco, confirmó el lanzamiento de un último sencillo para antes de que termine el año, ¿De qué se trata? Aquí te contamos lo que sabemos.

¿Qué ocurrió?

La noticia tomó por sorpresa a los amantes de los corridos tumbados, pues en los últimos meses Peso Pluma no había dado señales de estar trabajando en música nueva y parecía estar más enfocado en su relación con la cantante Kenia Os.

Sin embargo, el intérprete de Ella baila sola compartió este miércoles un teaser de su nueva canción, y lo que parece ser el comienzo de una nueva era, tras el éxito de sus dos primeros álbumes, 'Génesis' y 'Éxodo'.

En el corto video compartido en la cuenta de Peso Pluma podemos ver a una mujer de traje frente a una máquina de coser, mientras gente camina a su alrededor. De fondo se pueden escuchar los característicos instrumentos de viento que suelen acompañar los temas del cantante.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Al final del teaser aparece la letra 'L', interpretado por muchos como el logo del próximo álbum de Peso Pluma, el cual podría llevar por nombre 'Levítico'.

La nueva canción de Peso Pluma se estrenará el próximo jueves 20 de noviembre y ya hay grandes expectativas por su estreno; entre las reacciones que generó este anuncio se encuentra la de Kenia Os, su actual pareja.