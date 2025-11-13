Estos son los precios de boletos para Kanye West concierto México 2026

El rapero, productor y diseñador Kanye West, conocido actualmente como Ye, ha confirmado su esperado regreso a los escenarios mexicanos después de varios años de ausencia, generando gran efervescencia entre sus seguidores. El artista ofrecerá una única presentación en la Ciudad de México como parte de su gira mundial YE LIVE.

¿Cuándo será el concierto de Kanye West?

El concierto se llevará a cabo el 30 de enero de 2026 en la emblemática Monumental Plaza de Toros "La México". La exclusividad de la fecha y la magnitud del recinto han disparado la expectativa, especialmente tras la publicación de los precios de los boletos.

¿Cuáles son los precios de los boletos para ver a Kanye West?

La preventa limitada para el concierto se realizó este miércoles 12 de noviembre, a través de una liga personalizada para los fans que se registraron previamente en el sitio web oficial de la productora. Según los usuarios que lograron acceder al portal de Superboletos, el costo del boleto más económico asciende a $2,852 pesos, sin incluir los cargos por servicio de la boletera. Los precios por zona son los siguientes:

Zona del Recinto

Precio (sin cargos)

Grada General 1

$2,852 pesos

Grada General 2

$2,852 pesos

Lumbreras

$3,348 pesos

2do Tendido B

$6,200 pesos

2do Tendido A

$6,200 pesos

Personas con discapacidad

$6,200 pesos

1er Tendido

$12,400 pesos

Barrera

$18,600 pesos

Palcos

$24,800 pesos

Es importante recalcar que los costos finales para el concierto de Kanye West en México pueden variar significativamente al añadir los cargos por servicio de la boletera. Hasta el momento, los organizadores no han confirmado la fecha de la venta general al público. La última vez que el artista se presentó en el país fue en octubre de 2008, como parte de su gira Glow in the Dark Tour.