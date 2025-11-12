Paris, hija de Michael Jackson, confiesa que el consumo de drogas le perforó el tabique nasal

La cantante y actriz Paris Jackson, hija del fallecido "rey del pop" Michael Jackson, reveló en un video publicado en TikTok el pasado 10 de noviembre que el consumo de drogas le provocó una perforación en el tabique nasal, además de "casi arruinarle la vida".

En la grabación, la artista de 27 años mostró con la linterna de su teléfono los efectos del daño físico causado por las sustancias, explicando que ahora sufre un fuerte silbido al respirar. "Tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos", declaró.

Paris, quien acumula más de 300.000 seguidores en la red social, señaló también que no planea someterse a una cirugía reconstructiva, ya que lleva seis años sobria y estos procedimientos implican tomar medicación que prefiere evitar.

La intérprete del álbum Wilted (2020) ha hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y salud mental. En enero de 2025, con motivo de su quinto aniversario de sobriedad, compartió en Instagram un video en el que repasó su pasado con las drogas y el alcohol, acompañándolo de un mensaje de gratitud: "Hoy cumplo cinco años limpia de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo".

A lo largo de los años, Paris ha relatado sus luchas con la depresión y la ansiedad, así como sus intentos de suicidio durante la adolescencia. La presión mediática tras la muerte de su padre en 2009 y la exposición pública de los tres hermanos Jackson marcaron su juventud. Hoy, la artista busca inspirar con su historia de recuperación y con un mensaje claro: evitar el consumo de drogas.