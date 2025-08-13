DJs mexicanos llaman a boicot musical contra Natanael Cano tras agresión en el Baja Beach Fest

Natanael Cano vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por un comportamiento violento en el escenario que podría tener consecuencias directas sobre la difusión de su música.

Durante su presentación en el Baja Beach Fest el pasado fin de semana, el cantante de corridos tumbados protagonizó un momento de tensión al agredir físicamente a su DJ, aparentemente molesto por fallas técnicas. Cano no solo lo golpeó, sino que también destruyó parte del equipo de audio en pleno espectáculo, ante la mirada atónita del público.

La reacción no tardó en llegar. El Consejo Mexicano de DJs emitió un comunicado a través de redes sociales, calificando el acto como “inaceptable” dentro de la industria musical y llamando a sus colegas a tomar medidas. En el documento, solicitaron que se suspenda la programación de la música del artista en espacios públicos y eventos hasta que Cano emita una disculpa pública y repare los daños causados.

"Hacemos un respetuoso llamado para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida (Cano) hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material", expresaron en el mensaje.

Hasta el momento, ni Natanael Cano ni su equipo de representación han dado declaraciones sobre el incidente. Tampoco se han pronunciado los organizadores del Baja Beach Fest.

La situación pone en duda la permanencia de Cano en ciertas plataformas y eventos, mientras crecen las críticas hacia su comportamiento dentro del gremio musical.