Natalia Téllez deja México para conducir en Telemundo: Operación Triunfo

Natalia Téllez confirmó su llegada a Telemundo para conducir la nueva edición de Operación Triunfo Estados Unidos. La conductora mexicana Natalia Téllez anunció que dejará temporalmente México para integrarse a Telemundo como presentadora oficial de Operación Triunfo Estados Unidos, reality musical que estrenará en julio.

Desde Nueva York, Natalia Téllez compartió en redes sociales su emoción por este nuevo proyecto internacional, calificándolo como uno de los momentos más importantes de su carrera. La presentadora mexicana participó en el Upfront 2026 de Telemundo celebrado en el Rainbow Room, donde confirmó oficialmente su incorporación al popular formato televisivo musical estadounidense. Natalia Téllez inicia nueva etapa internacional en programa de Telemundo.

¿Cómo ocurrió la llegada de Natalia Téllez a Telemundo?

Durante un video publicado en Instagram, Téllez aseguró sentirse emocionada por acompañar a los participantes del programa en cada etapa rumbo al estrellato musical televisivo. La conductora destacó que Operación Triunfo Estados Unidos combinará talento, música e historias personales, elementos que históricamente han convertido al formato en uno de los más exitosos. Otros artistas como Angelique Boyer, Andrea Meza y Roxana Castellanos también reaccionaron positivamente al nuevo proyecto televisivo internacional.

Detalles confirmados sobre Operación Triunfo Estados Unidos

Con este movimiento profesional, Natalia Téllez amplía su presencia fuera de México y se integra por primera vez a una de las cadenas hispanas más importantes.