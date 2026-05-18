Error en MasterChef 24/7 provoca polémica y desata acusaciones de "fraude" en redes

El estreno de MasterChef 24/7 generó una fuerte polémica en redes sociales luego de que un error cometido durante la primera gala pusiera en duda la transparencia de la competencia.

En el episodio inaugural se definió a los 22 participantes que ingresarán a la casa-escuela para competir por el premio de 2 millones de pesos. Los 30 aspirantes fueron divididos en grupos de 10 para presentar sus platillos ante los chefs, quienes eligieron a los concursantes que avanzarían directamente.

Tras las primeras rondas, varios participantes consiguieron el delantal blanco y aseguraron su lugar en la competencia. Posteriormente, algunos concursantes quedaron en reserva para ser seleccionados en la fase final.

¿Qué ocurrió en la selección de concursantes?

El momento que detonó la controversia ocurrió cuando el chef Poncho Cadena anunció a los últimos seleccionados. Durante la dinámica, mencionó el nombre de "Michelle" como una de las elegidas, aunque ella ya había clasificado previamente en otra ronda.

La equivocación generó confusión tanto entre los participantes como entre los espectadores, quienes pensaron que el lugar sería para Estefanía. Sin embargo, tras recibir una indicación mediante el apuntador, el chef corrigió la situación y Estefanía terminó fuera de la competencia.

Reacciones en redes sociales

La escena provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios criticaron lo ocurrido y cuestionaron si las decisiones realmente son tomadas por los jueces o por la producción del programa. Entre los comentarios más repetidos destacaron acusaciones de favoritismo y señalamientos de que los concursantes ya estaban previamente definidos. Otros usuarios calificaron el momento como una falta de respeto hacia los participantes eliminados.

Al finalizar la emisión, quedó disponible un último lugar en la competencia, el cual será decidido mediante votación del público entre Fernanda, José y Pablo.