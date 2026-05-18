Shakira gana batalla legal: absuelta de fraude fiscal en España

Shakira gana batalla legal en España y recuperará más de mil millones de pesos tras ser absuelta de fraude fiscal.

La Audiencia Nacional absolvió a Shakira de las acusaciones de fraude fiscal relacionadas con el ejercicio de 2011. Con esta resolución, la Hacienda española deberá devolverle 55 millones de euros, es decir 1 mil 107 millones 311 mil 700 pesos, cifra que incluye sanciones, impuestos e intereses acumulados.

¿Qué declaró Shakira tras la sentencia?

Tras conocerse la sentencia, Shakira aseguró que "nunca hubo fraude" y criticó el trato que recibió durante más de ocho años de investigaciones fiscales. "Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto".

Detalles del fallo judicial

El tribunal concluyó que las autoridades fiscales no lograron demostrar que Shakira permaneciera más de 183 días en territorio español durante ese año, requisito clave para considerarla residente fiscal en España. La defensa de la artista argumentó que en 2011 se encontraba realizando una extensa gira internacional y que su actividad económica principal estaba fuera del país europeo.

Consecuencias de la resolución

Además, sus abogados señalaron que el fallo podría convertirse en un precedente para otros contribuyentes que enfrenten procesos similares en España. Aunque la resolución representa un triunfo para Shakira, el caso no elimina los antecedentes legales que enfrentó por los ejercicios fiscales de 2012 a 2014.