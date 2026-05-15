Shakira lanza Dai Dai: canción oficial del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy estrenaron este jueves Dai Dai, el tema oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, de cuyo videoclip hizo un adelanto a comienzos de este mes, y que busca recordar a los niños "que los sueños sí se pueden alcanzar".

"Creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad", agregó para explicar que donaría el 100% de las ganancias de esta canción al Fondo de Educación de la FIFA. Precisamente, en la presentación de este jueves también estaba el presidente de la máxima institución del fútbol, Gianni Infantino. El objetivo, aseguran, es recaudar 100 millones de dólares al final del torneo para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

¿Qué menciona Shakira en su nueva canción?

En esta canción Shakira canta en inglés y en múltiples idiomas. El español está muy presente en frases como "Dale, no olvides lo que vales, juega como tú sabes". Además, a la hora de mencionar a jugadores y selecciones, destaca a Pelé, Maradona, Maldini, Romario, El Pibe Valderrama, Beckham, Kaká y al español Andrés Iniesta. Así como a actuales estrellas como Mbappé, Cristiano Ronaldo y Messi. La parte más pegadiza es sin duda el estribillo, en el que se repite una misma idea en español, italiano, inglés y japonés: "Dale, vamos". De hecho, el título, Dai Dai, es la versión italiana de este mensaje.

¿Cuál es el impacto de Dai Dai en la educación?

La canción busca no solo entretener, sino también generar un impacto positivo en la vida de muchos niños. Shakira ha enfatizado que el 100% de las ganancias se destinarán a la educación, lo que refleja su compromiso con causas sociales. Este esfuerzo se alinea con el objetivo de la FIFA de recaudar fondos significativos para mejorar el acceso a la educación y el deporte en comunidades vulnerables. La colaboración entre artistas y organizaciones deportivas puede ser un modelo a seguir para futuras iniciativas.