Sheinbaum comparte escenario con U2 y envía mensaje de paz en evento internacional infantil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la Asamblea General de la Street Child World Cup México 2026 realizada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, donde compartió escenario con Bono y The Edge, integrantes de la banda irlandesa U2.

Durante su intervención, la mandataria llamó a construir un mundo basado en la paz, la cooperación y la fraternidad, además de destacar el papel del futbol y la música como herramientas de encuentro entre los pueblos.

"Queremos un mundo donde no suenen las armas, sino la música; donde no reine el miedo, sino la alegría", expresó Sheinbaum ante niñas, niños y jóvenes provenientes de 21 países que participaron en el encuentro internacional.

La presencia de la Presidenta y de los músicos sorprendió a los asistentes, quienes respondieron con aplausos durante el evento, el cual combina actividades deportivas, culturales y espacios de diálogo enfocados en la situación de menores en condiciones de vulnerabilidad.

En su mensaje, Sheinbaum aseguró que México mantiene una vocación solidaria inspirada en los valores de los pueblos originarios y sostuvo que el país apuesta por la reconciliación y la justicia social.

Asimismo, convocó a que "ruede la pelota" como símbolo de paz y unión entre las naciones, al tiempo que pidió trabajar de manera conjunta para construir un futuro libre de violencia.

"Que calle la violencia, que suene la música, la alegría de los pueblos y también el grito apasionado del gol", señaló la titular del Ejecutivo al cierre de su discurso.

Al acto también acudieron Zoé Robledo, la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, así como integrantes de la organización Copa Mundial de Niños de la Calle.

La agrupación U2 permanece en la capital mexicana debido a la grabación del videoclip de "Street of Dreams", su nuevo sencillo, cuyas escenas se realizan en diferentes puntos del Centro Histórico.

Durante su estancia en la ciudad, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió a los músicos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde les entregó artesanías con forma de ajolote y los invitó a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.