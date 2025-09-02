Dwayne Johnson impacta con su transformación en el Festival de Venecia

VENECIA, Italia — El actor y exluchador Dwayne "La Roca" Johnson ofreció una de las apariciones más comentadas del Festival Internacional de Cine de Venecia, al presentarse con una figura visiblemente más delgada, muy distinta a su tradicional físico musculoso

Johnson, de 53 años, asistió a la proyección de The Smashing Machine, un biopic sobre el luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, que tuvo su estreno mundial en Venecia. El actor perdió cerca de 27 kilos para asumir el papel, una transformación que ya está generando conversación tanto en redes sociales como en medios de todo el mundo.

Durante la presentación, Johnson explicó que llevaba tiempo queriendo romper con el molde de "héroe de acción" impuesto por Hollywood: "Esta transformación era algo que realmente deseaba hacer", afirmó. Y agregó que sentía que muchos de sus papeles habían estado limitados por la búsqueda de taquilla, pero que esta ocasión representa un "nuevo comienzo" creativo

La película fue recibida con una ovación de pie que duró aproximadamente 15 minutos, un momento cargado de emoción que marca un antes y un después en la carrera de Johnson, destacándolo potencialmente como contendiente para la temporada de premios

La reacción en redes fue inmediata: memes, comparaciones con su antiguo yo y nombres como "La roca convertida en guijarro" ("The Pebble") se volvieron virales, acompañados por comentarios que iban desde elogios hacia su disciplina hasta preocupaciones por su salud