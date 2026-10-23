Jesse Huerta revela la razón detrás de su salida de Jesse & Joy

Después de más de dos décadas de trayectoria junto a su hermana Joy Huerta, Jesse Huerta atraviesa una nueva etapa profesional. El músico explicó que una crisis nerviosa que experimentó hace algunos años lo llevó a reflexionar sobre su carrera, sus prioridades y las consecuencias de exigirse demasiado en cada aspecto de su vida.

El músico Jesse Huerta revela cómo una crisis nerviosa lo llevó a replantearse su carrera.

En una entrevista con N+, realizada desde su hogar, el cantautor habló sobre los motivos que influyeron en su decisión de poner fin a su ciclo en Jesse & Joy y concentrarse también en sus propios proyectos. Según relató, durante mucho tiempo había contemplado desarrollar una propuesta musical individual sin dejar de trabajar con su hermana, pero las circunstancias hicieron que sus planes tomaran otro rumbo.

"Quiero hacer algo para mí por primera vez", expresó Jesse al recordar el origen de Jesse and the Supernovas, agrupación que comenzó a tomar forma hace dos años y que dio a conocer públicamente por primera vez a principios de año, durante el Festival de Viña del Mar.

Jesse Huerta comparte su experiencia familiar durante su crisis y el apoyo recibido.

El intérprete reconoció que su experiencia con una crisis nerviosa le permitió identificar señales que lo hicieron cuestionarse el ritmo al que llevaba su vida profesional. Aunque aseguró que acostumbra entregarse por completo a todo lo que hace, también comprendió que la salud física y mental tiene límites que no puede ignorar.

El cantante señaló que su familia estuvo presente durante aquel periodo complicado y que recibió de sus seres queridos el respaldo necesario para afrontar la situación. De acuerdo con sus palabras, sus familiares le hicieron saber que su bienestar debía ser una prioridad y que el apoyo entre ellos era fundamental.

El cantante trabaja en un nuevo proyecto musical junto a su hija Hanna.

En cuanto a su relación con Joy, Jesse explicó que la decisión también debe entenderse desde la dinámica familiar y profesional que ambos han construido. Reconoció que, como hermanos y socios, existen momentos en los que es necesario tomar distancia y darse un respiro para atender otras necesidades.

Pese a este cambio, los músicos han continuado compartiendo el escenario. De hecho, Jesse se presentó con su hermana en el Auditorio Nacional la noche anterior a la entrevista.

Jesse responde a las críticas y agradece el cariño del público. El anuncio sobre el cierre de esta etapa de Jesse & Joy provocó diversas reacciones, incluidas críticas hacia el cantante. Frente a estos comentarios, Jesse afirmó que procura escuchar las opiniones ajenas con comprensión, al considerar que cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida y elegir el lugar en el que necesita estar.

Al mismo tiempo, destacó las muestras de afecto que ha recibido desde que dio a conocer sus planes. El músico describió este periodo como una etapa cargada de emociones y agradecimiento, en la que ha podido sentir el respaldo de quienes han acompañado su trayectoria.

Además de concentrarse en Jesse and the Supernovas, el cantante trabaja en una propuesta musical junto a su hija Hanna, de 22 años. Jesse se mostró entusiasmado con la posibilidad de participar en este proyecto y señaló que desea estar presente para ella, siempre que su hija quiera contar con su colaboración.

Por ahora, el artista mantiene la expectativa sobre la música que presentará con su nueva banda y los planes que desarrollará en esta nueva etapa. El nombre Jesse and the Supernovas está relacionado con su gusto por las referencias al espacio.

Así, el músico comienza a abrir un capítulo distinto en su carrera, con la intención de dedicar tiempo a sus propias inquietudes creativas sin dejar de lado los vínculos familiares que forman parte de su vida.