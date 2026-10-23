Galilea Montijo desmiente rumores sobre su salida del programa Hoy

CIUDAD DE MÉXICO — La conductora mexicana Galilea Montijo desmintió las versiones sobre su supuesta salida del programa matutino Hoy en enero de 2027, asegurando que sus declaraciones previas formaron parte de una broma realizada durante la transmisión en vivo de la emisión.

¿Qué declaró Galilea Montijo sobre su salida?

Las especulaciones surgieron luego de que la presentadora mencionara la posibilidad de cerrar ciclos profesionales durante una conversación al aire relacionada con la separación musical del dúo Jesse y Joy. El comentario provocó reacciones inmediatas de sus compañeros de foro y generó diversos rumores en plataformas digitales en torno al vencimiento de su contrato de exclusividad.

En un encuentro con medios de comunicación, la tapatía aclaró que no contempla alejarse de la empresa televisiva donde ha laborado desde 2008. "No me veo sin Televisa, es mi casa y voy a estar infinitamente agradecida", afirmó la presentadora, al tiempo que precisó que sus comentarios sobre emprender un negocio gastronómico en el extranjero respondieron al mismo tono humorístico de la charla.

¿Qué impacto tienen los rumores en su carrera?

Pese a que la revisión de contratos en la industria televisiva suele generar incertidumbre sobre la permanencia de los elencos, hasta el momento no existe confirmación oficial respecto a cambios en la producción del matutino. Montijo reiteró su compromiso con la televisora y con los proyectos estelares que encabeza actualmente.