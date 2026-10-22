Karely Ruiz se suma a La Mansión VIP: estreno el 8 de noviembre

MONTERREY — La creadora de contenido regiomontana Karely Ruiz se convirtió en la primera integrante confirmada para la segunda temporada del programa de telerrealidad La Mansión VIP, producido por el creador digital HotSpanish para la plataforma YouTube.

El anuncio formal sobre la incorporación de la modelo de redes sociales se realizó este miércoles a través de las cuentas oficiales de la producción. La noticia generó expectativa entre la audiencia digital por el alcance de la influencer dentro del entretenimiento en internet.

Detalles confirmados

El formato del proyecto reúne a diversas personalidades del espectáculo y el entorno digital en un esquema de convivencia continua. La emisión iniciará transmisiones el próximo 8 de noviembre, fecha en que el público podrá seguir los episodios en el canal del organizador e interactuar mediante dinámicas de votación en vivo.

Durante la primera edición del certamen digital, la influencer Sol León obtuvo el triunfo principal, seguida por los concursantes conocidos como El Mazatlán y Katy Cardona en el segundo y tercer puesto, respectivamente. La producción planea revelar durante los próximos días la identidad de las demás figuras públicas que integrarán el elenco del programa.