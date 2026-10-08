La millonaria Mercedes-AMG G 63 que Natanael Cano habría golpeado con piedras

Natanael Cano volvió a llamar la atención en redes sociales luego de publicar un video en el que aparentemente ataca con piedras una Mercedes-AMG G 63, vehículo cuyo valor ronda los cinco millones de pesos.

Las imágenes fueron difundidas inicialmente a través de las historias de Instagram del cantante y posteriormente eliminadas. En ellas se observa cómo varias piedras golpean diferentes zonas de la camioneta, entre ellas la parte trasera, una ventanilla lateral y el área frontal.

Antes de comenzar a lanzar los objetos, Cano mostró la unidad y señaló que ya no estaba conforme con su color. En publicaciones previas también habló sobre algunos de sus artículos de lujo y mencionó que buscaba a una mujer a quien pudiera regalarle una "cuadrada" y relojes Rolex.

El episodio ocurrió el mismo día en que el intérprete también había causado revuelo al publicar y retirar poco después una fotografía en la que aparecía sin ropa dentro de un baño.

Así es la camioneta que aparece en las imágenes

La unidad mostrada corresponde a una Mercedes-AMG G 63 modelo 2026, una camioneta de altas prestaciones que combina un motor de gasolina con asistencia eléctrica y desarrolla 577 caballos de fuerza.

Entre sus características se encuentra la tracción en las cuatro ruedas y tres mecanismos de bloqueo que permiten distribuir la fuerza entre las llantas para enfrentar superficies complicadas, como arena, lodo o piedras. También ofrece diferentes configuraciones de conducción para desplazarse tanto por carretera como fuera del pavimento.

En el interior incorpora dos pantallas de gran tamaño, asientos de piel con costuras en diseño de rombos y opciones de acabados en materiales como fibra de carbono y madera. El sistema de sonido cuenta con 18 bocinas.

La camioneta mide cerca de cinco metros de longitud y tiene un peso aproximado de 2 mil 650 kilogramos. Además, puede remolcar hasta 3 mil 500 kilogramos y dispone de espacio de carga que puede ampliarse al abatir los asientos posteriores.

Cano atribuye el video a la inteligencia artificial

Después de que las grabaciones comenzaron a circular ampliamente, algunos usuarios expresaron preocupación por el comportamiento del cantante y plantearon distintas especulaciones sobre su estado. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre esas versiones.

Posteriormente, Natanael Cano reapareció en redes sociales y afirmó que las imágenes habían sido creadas mediante inteligencia artificial. Su explicación generó nuevas reacciones entre sus seguidores, debido a que el contenido había sido publicado inicialmente desde su propia cuenta.

El cantante no precisó si la Mercedes-AMG G 63 sufrió daños reales ni proporcionó más detalles sobre las imágenes que posteriormente eliminó.

El episodio se suma a otras controversias recientes protagonizadas por el intérprete, entre ellas señalamientos relacionados con un automóvil con reporte de robo en Arizona, un proceso por presunto cohecho en Hermosillo, Sonora, y un incidente ocurrido durante una presentación en el Baja Beach Fest.