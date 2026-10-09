Grupo Firme: Eduin Caz cuestiona altos recibos de servicios públicos

# Eduin Caz denuncia cobros excesivos de agua y luz por más de 112 mil pesos

El vocalista de Grupo Firme expresó su inconformidad tras recibir recibos de servicios públicos con montos muy superiores a los que acostumbra pagar en su vivienda de Tijuana.

El cantante Eduin Caz, líder de Grupo Firme, denunció cobros inusuales por los servicios de agua potable y electricidad en su domicilio ubicado en Tijuana, Baja California. A través de sus historias de Instagram, el artista reveló que recibió un recibo de agua por 100 mil pesos y otro de luz por 12 mil pesos.

El intérprete manifestó su sorpresa ante las cantidades, pues aseguró que no corresponden con sus consumos habituales. Por ello, anunció que investigará el origen de los cobros antes de confirmar si debe cubrirlos.

Eduin Caz cuestiona el recibo de luz de 12 mil pesos

El cantante explicó que normalmente paga entre 800 y mil 200 pesos de electricidad, debido a que su vivienda cuenta con paneles solares.

Sin embargo, el nuevo recibo ascendió a 12 mil pesos, situación que le generó dudas, especialmente porque aseguró que había pasado varias semanas fuera de casa por compromisos laborales en España y la Ciudad de México.

"Estoy sorprendido. Hace un par de días me habían llegado 100 mil pesos de agua; estamos todavía investigando y, si tengo que pagarlos, los tengo que pagar. El problema no es el dinero, el problema son las acciones", expresó el cantante.

Investiga el cobro de 100 mil pesos por el agua

Esta no es la primera vez que Eduin Caz manifiesta su inconformidad por los recibos de servicios públicos. Días antes, había hablado sobre el cobro de 100 mil pesos por el suministro de agua potable.

El artista señaló que revisará ambos casos para conocer las razones de los montos facturados y determinar si corresponden al consumo real de su vivienda.

También cuestionó el destino de los recursos recaudados mediante el pago de estos servicios y expresó su preocupación por la falta de soluciones a los problemas de infraestructura.

"Ojalá el dinero lo usaran para arreglar el problema, pero el peor de los casos es que se lo van a robar otra vez", comentó.

¿Cuánto tendría que pagar Eduin Caz?

Si se confirman ambos cobros, el cantante tendría que cubrir un total de 112 mil pesos: 100 mil por el servicio de agua y 12 mil por la electricidad.

Hasta el momento, Eduin Caz no ha informado públicamente cuál fue el resultado de sus investigaciones ni si las empresas responsables de los servicios le han dado una explicación.

El caso generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron la diferencia entre los montos que el artista asegura pagar habitualmente y las nuevas cantidades registradas en sus recibos.