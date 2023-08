Eduin Caz no deja Grupo Firme

Apagando los rumores sobre si Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dejaría dicha agrupación para lanzarse de solista, su mánager, Isael Gutiérrez aclaró que el intérprete seguirá firme con la agrupación.

"Sigue siendo Grupo Firme (Eduin), él es dueño de Grupo Firme, tiene estas facetas, compartió ayer Gutiérrez después de participar en un evento organizado por Spotity en el Multiforo ICBC.

Dicha aclaración viene a raíz de que el propio Eduin compartiera que se encuentra en su gira de despedida con sus presentaciones en Baja Beach en Rosarito y en San Luis Potosí.

Es necesario también reconectarte ha sido más de tres años y medio, no hemos parado y estuvimos girando después de la pandemia, dentro de lo que cabe ha sido hermoso pero también es agotador, necesitamos un tiempito de descanso, volver a conectar otra vez", declaró.

El representante de la agrupación de temas como "En tu perra vida", "Qué onda perdida" y "Ya supérame", no descarta la posibilidad de que los corridos tumbados puedan dejar atrás a Grupo Firme.

"No, no al día de hoy conseguimos todos nuestros sueños, nos sentimos realizados, muy satisfechos de todo lo que hemos hecho como todo en la vida, todo tiene un ciclo también y lo entendemos, sabemos que puede pasar pero no, creo yo que al contrario vienen cosas nuevas para Eduin", señaló.

Eduin tiene meta cumplida

Eduin Caz de 30 años, compartió en sus redes personales que había cumplido su meta pero necesitaba recuperar su vida.

"Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida", escribió Caz.