El Burro Van Rankin fue despedido de Miembros al aire

El conductor de televisión y actor, Jorge El Burro Van Rankin, aseguro que esta fue despedido del programa "Miembros al aire", incluso aseguró que este fue despedido sin previo aviso y sin justificación en los pasillos de Televisa.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, el Burro Van Ranking saludo a sus seguidores para después dar las noticias de su salida del programa.

"Qué tal queridas amigas, amigos cómo están, hoy es primero de mayo, Día del trabajo, y mientras estoy viendo a las Americanistas en el futbol femenil contra las Rayadas, está muy bueno el futbol femenil y juega muy bien el equipo del América", comenzó el conductor en su clip.

"Mañana no se pierdan, voy a hacer un live de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo, o la decisión de la forma en que hicieron las cosas, que se me hace un poquito desagradable, pues me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de catorce años", añadió el presentador con semblante serio.

"No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ´sin Yolanda Maricarmen´, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones a hacer otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace catorce años y que te digan adiós quién sabe por qué y que no te den la cara ni te contesten está fuerte", aseguró el hombre de 59 años.

Van Rankin anotó al pie de su video que pronto dará a conocer los motivos por los que fue expulsado del programa.