Elaine Haro lanza crítica a la novia de Facundo y Dalílah Polanco la defiende

La reciente llamada entre Facundo y su novia Delia dentro del reality show en el que participa sigue dando de qué hablar. Elaine Haro, una de las participantes, compartió su opinión sobre el breve contacto telefónico que el conductor tuvo tras pagar 30 mil pesos, y no dudó en lanzar un comentario que encendió la conversación dentro de la casa.

Aunque Elaine reconoció que la llamada fue "bonita", también criticó la falta de efusividad por parte de Delia. "Así me contesta mi mamá y me muero, porque yo soy bien expresiva... Delia es como muy la personalidad de Facu", comentó la actriz, comparando lo vivido con cómo le hubiera gustado que reaccionara su propia madre en una situación similar.

Shiky, otro de los participantes, respaldó la percepción de Elaine al decir que Delia actuó de forma "correcta", sin mostrar demasiadas emociones. Elaine añadió que si ella hubiera hablado con su madre y recibido una respuesta así de neutral, le habría afectado emocionalmente.

Ante los comentarios, la conductora Dalílah Polanco reaccionó y salió en defensa de Delia. Polanco sugirió que la aparente frialdad podría deberse a las restricciones impuestas por la producción del programa: "No crees que están adoctrinados... Así de ´no puedes gritar, no puedes decir nada de acá´, sino te cortamos".

La llamada, que duró apenas dos minutos, sigue generando diversas interpretaciones dentro y fuera del programa, poniendo en el centro la diferencia de estilos emocionales entre los involucrados y las posibles limitaciones impuestas por el formato televisivo.