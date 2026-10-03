Elton John regresa a México con concierto cargado de nostalgia y celebración

Elton John volvió a encontrarse con México para protagonizar una noche cargada de nostalgia y celebración. A sus 79 años, el músico británico llegó al Estadio Banorte de la Ciudad de México para ofrecer el primero de los dos conciertos con los que concluirá su gira Farewell Yellow Brick Road y pondrá punto final a más de seis décadas de trayectoria sobre los escenarios.

La presentación tuvo un significado especial para el cantante, ya que el mismo recinto fue escenario de su primera visita a México, en noviembre de 1992. Después de 14 años de ausencia, el artista regresó a la capital para despedirse de sus seguidores mexicanos.

¿Cómo fue el concierto de Elton John en Ciudad de México?

El concierto comenzó a las 20:12 horas, después de una jornada complicada por la lluvia y el tráfico que retrasaron la llegada de algunos asistentes. Cuando las luces se apagaron, la espera terminó entre gritos y aplausos que anunciaron la aparición de Elton John.

Desde ese momento, el público de distintas generaciones acompañó al intérprete durante su recorrido musical. Niños, adolescentes, jóvenes, padres y adultos mayores levantaron las manos, cantaron y siguieron cada una de las canciones que forman parte de la extensa trayectoria del artista.

Uno de los momentos destacados llegó con Rocket Man, canción que tomó un significado especial en una noche dedicada precisamente a la despedida del músico de los escenarios. Más adelante, Crocodile Rock convirtió al estadio en un enorme coro, mientras Elton John recuperaba la energía característica de sus presentaciones.

La edad, la lluvia y sus problemas de visibilidad no impidieron que el cantante permaneciera al frente del escenario y mantuviera al público entregado. Con I'm Still Standing, la respuesta de los asistentes volvió a demostrar el vínculo construido entre el artista y sus seguidores a lo largo de los años.

Detalles del regreso de Elton John a México

La parte final del espectáculo estuvo marcada por la intimidad. Miles de teléfonos celulares y linternas iluminaron el estadio mientras familias y parejas se abrazaban y acompañaban la interpretación de Your Song.

Después llegó el silencio, un beso dirigido al público y la despedida. Minutos más tarde, la pirotecnia puso el cierre a esta primera noche de celebración.

Elton John todavía ofrecerá un segundo espectáculo en la Ciudad de México, con el que concluirá oficialmente su gira Farewell Yellow Brick Road. El recorrido comenzó en septiembre de 2018, pero tuvo que detenerse durante la pandemia de covid-19, después de que el cantante contrajera el virus. Posteriormente, una operación de cadera volvió a retrasar sus presentaciones, hasta que retomó la gira y finalmente la llevó a Suecia en julio de 2023.

La última visita del músico a México había ocurrido en marzo de 2012, cuando se presentó en el Auditorio Nacional. Ahora, más de una década después, regresó a la capital para cerrar una etapa de su carrera frente a un público que respondió con aplausos, lágrimas y canciones.

Para sus seguidores mexicanos, la despedida dejó una certeza: la música de Elton John permanecerá ligada a varias generaciones y a los recuerdos de quienes volvieron a cantar sus grandes éxitos una última vez frente al artista.