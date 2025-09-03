Emiliano Aguilar lanza críticas contra Christian Nodal por conflicto legal con Cazzu

Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, se sumó a la polémica que envuelve a Christian Nodal por presuntamente negarse a firmar un permiso para que su hija Inti pueda salir de Argentina con su madre, la cantante argentina Cazzu. A través de sus redes sociales, el rapero expresó su postura con publicaciones que dejan ver su respaldo hacia la artista sudamericana.

En TikTok, Emiliano compartió una captura de pantalla de la reciente entrevista en la que Cazzu explicó la situación legal que enfrenta, acompañada del texto “Chale” y un emoji triste. Más tarde, en Instagram, publicó un meme en el que se lee: “Yo viendo como en cada polémica el nopal (Nodal) y la pelona (Ángela Aguilar) se entierran solitos al hablar”, lanzando una indirecta hacia su propia familia.

Aunque no hizo declaraciones directas, sus publicaciones dejaron entrever su molestia y apoyo hacia Cazzu, de quien ha manifestado ser admirador en el pasado. El rapero también aprovechó para deslizar una crítica hacia su familia paterna, haciendo alusión a un escándalo previo relacionado con una fotografía modificada del perrito de Pepe Aguilar. “Aquí sí los tengo puestos, no como esa familia. Mi mamá no crio a un cobarde, pero la otra sí”, escribió.

La controversia se desató luego de que Cazzu revelara en el pódcast “Se regalan dudas” que, pese a haber solicitado un permiso de viaje para su hija Inti, no ha recibido la autorización. Según su testimonio, durante una mediación legal, el abogado de Nodal afirmó que su cliente podía revocar el permiso en cualquier momento, lo que dejó a la cantante con una fuerte sensación de amenaza y control.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, y fue uno de los peores momentos de mi vida”, relató visiblemente afectada.