Intensidad en La Casa de los Famosos México 2025: Retos y tensiones en la sexta semana

La Casa de los Famosos México 2025 – Martes 2 de septiembre: Retos, tensiones y estrategias en la sexta semana

La sexta semana en La Casa de los Famosos México 2025 avanza con intensidad. Este martes 2 de septiembre, los habitantes enfrentan un nuevo desafío para asegurar el 100 % del presupuesto semanal para su despensa, mientras tensiones entre los participantes aumentan tras el estreno de El Sinceramiento.

Reto semanal: presión, monedas gigantes y obstáculos

La Jefa, autoridad máxima del reality, presentó la nueva prueba para definir si los habitantes obtendrán el presupuesto completo para comida. Aunque aún no se detalla el nombre oficial del reto, se sabe que consiste en atravesar una pista de obstáculos en parejas, llevando monedas gigantes en la espalda. El objetivo: acumular la mayor cantidad de dinero posible en el tiempo asignado para asegurar una despensa completa y variada durante la semana.

La estrategia y coordinación volverán ser clave si desean estar bien alimentados, en una semana nuevamente marcada por nerviosismo y presión.

Sinceramientos y choques de personalidad: Mar Contreras y Dalílah Polanco, a la defensiva

Las emociones siguen intensas tras el enfrentamiento en el histórico Sinceramiento, donde Mar Contreras acusó a Dalílah Polanco de no ser auténtica:

"No estás siendo honesta ni contigo ni con los demás", le reprochó la actriz.

"No te conozco... tienes tantas máscaras que no sé a quién estoy viendo", agregó.

Dalílah respondió con frialdad, pero también con elegancia:

"Yo y todas mis personalidades queremos sincerarnos contigo. Es una pena que no me conozcas... Te admiro, te respeto... eres la reina de la noche; ¿qué quiere la reina del día?".

Este intercambio dejó clara la tensión latente y promete ser uno de los momentos más recordados de la temporada.

Rumores en la cocina y sustos inesperados

Los integrantes del equipo Cuarto Día vivieron momentos de incertidumbre esta semana, al asegurar haber visto una sombra negra en la cocina, algo que generó nerviosismo y confusión entre ellos. Mar Contreras incluso se sumó al susto, provocando gritos y sobresaltos entre sus compañeros, como Elaine Haro y "El Abelito", quienes intentaban entender lo ocurrido.

Relaciones y química en tiempo real

Más allá del drama, la convivencia también brinda momentos entrañables. Por ejemplo, Aldo Tamez de Nigris y "El Abelito" destacaron por su complicidad al realizar una cata de chocorrollines, deleitando a sus compañeros y generando comentarios acerca de la gran química que comparten.

La chef de la casa, Mar Contreras, continuó causando sorpresas y risas al asustar a sus compañeros incluso cuando ya estaban acostados, alegando haber escuchado ruidos extraños que no los dejaban dormir.

¿Qué sigue para La Casa?

Con el reto del presupuesto en marcha, Mar Contreras ansiosa frente a una posible nominación, y el ambiente cargado de tensión y diversión, La Casa de los Famosos México 2025 continúa ofreciendo emociones y dinámicas impredecibles.