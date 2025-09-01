Vestido especial de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 2025

Galilea Montijo rinde homenaje a su abuela con emotivo vestido en La Casa de los Famosos México 2025

En la gala de eliminación del domingo 31 de agosto, Galilea Montijo —de 52 años— sorprendió al público no solo con su elegancia habitual, sino con un detalle cargado de significado personal. Para cerrar su participación en La Casa de los Famosos México 2025, la conductora eligió un vestido especial dedicado a una de las figuras más importantes de su vida: su abuela.

El diseño del atuendo incluyó elementos simbólicos como dedales, carretes de hilo, seguros y broches, todos relacionados con la profesión de su abuela, doña Refugio, quien fue costurera. Estos detalles representaron un homenaje directo a la mujer que, según Galilea, le transmitió su amor por la moda y el cuidado por los pequeños detalles.

El momento más emotivo del vestido fue un colibrí bordado, símbolo que, según explicó Galilea, le recuerda que el amor por su abuela sigue presente y que su memoria continúa acompañándola.

Con este gesto, la conductora cerró la gala con un mensaje íntimo y conmovedor, fusionando estilo y sentimientos en una noche especial para ella y para sus seguidores.