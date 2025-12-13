Steven Spielberg confirma nueva película de ciencia ficción: OVNIS

LOS ÁNGELES— El aclamado director de cine estadounidense, Steven Spielberg, ha confirmado oficialmente su regreso al género de la ciencia ficción y los OVNIS (Objetos Voladores No Identificados) con una nueva producción cinematográfica. El anuncio ha generado altas expectativas entre los aficionados, marcando el retorno del director a temas de encuentros extraterrestres después de su última obra relacionada, Ready Player One, estrenada en 2018.

La confirmación se hizo pública mediante la revelación de un primer póster oficial en el icónico Times Square de Nueva York, bajo el sugerente lema: "All Will Be Disclosed" (traducido como "Todo será revelado"). La imagen promocional, que presenta una composición de un ojo humano invertido y un ave, además confirmó la fecha de estreno global del proyecto de Universal Pictures: 12 de junio de 2026.

Este filme es particularmente notable porque está basado en una idea original del propio Spielberg, un detalle que lo distingue de sus trabajos recientes, que han sido adaptados de libros o hechos históricos. Se espera que la película explore la temática alienígena con la visión característica del director que popularizó los clásicos de la ufología como E.T. El Extraterrestre y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.

Elenco y guion de la nueva producción

Para el guion, el cineasta ha recurrido a su colaborador de confianza, David Koepp, conocido por haber escrito otros grandes éxitos de Spielberg, incluyendo Parque Jurásico, Guerra de los Mundos e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.

El elenco confirmado para la cinta incluye a destacadas figuras de la industria: Emily Blunt (Un Lugar en Silencio), Josh O'Connor (Tierra de Dios), Colin Firth (El Diario de Bridget Jones) y Eve Hewson (Detrás de sus Ojos).

Expectativas y legado de Spielberg

El anuncio del nuevo largometraje de OVNIS consolida la herencia de Spielberg en el género y mantiene a los seguidores en espera de la próxima revelación del teaser y el tráiler oficial en los meses venideros.