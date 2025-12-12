Rosalía, la Motomami, tendrá conciertos en México en 2026

¿Quién es Rosalía? La cantante Motomami con conciertos en México en 2026

Ella es Rosalía, la cantante española detrás de éxitos como 'Saoko' y 'Despechá'.

Rosalía es una cantante española, también conocida como Motomami, que ha sido reconocida a nivel mundial por su versatilidad en la música.

A finales de 2025 lanzó un nuevo material discográfico que la trajo de regreso a los escenarios tras una dolorosa ruptura amorosa.

¿Quién es Rosalía Vila Tobella?

Rosalía Vila Tobella es una cantautora, actriz, productora y empresaria originaria de San Esteban Sasroviras, en España. Parte de su éxito lo conforman los múltiples premios que ha ganado, todos ellos dentro de la industria de la música:

- 2 premios Grammy

- 12 Premios Latin Grammy

- 4 MTV Video Music Awards

- 1 MTV Europe Music Awards

- 3 UK Music Video Awards

- 2 Premios Ruido

Como cantante, también es conocida como la 'Motomami'.