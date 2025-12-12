Rosalía, la Motomami, tendrá conciertos en México en 2026

¿Quién es Rosalía? La cantante Motomami con conciertos en México en 2026
Ella es Rosalía, la cantante española detrás de éxitos como 'Saoko' y 'Despechá'.
Rosalía es una cantante española, también conocida como Motomami, que ha sido reconocida a nivel mundial por su versatilidad en la música.
A finales de 2025 lanzó un nuevo material discográfico que la trajo de regreso a los escenarios tras una dolorosa ruptura amorosa.
¿Quién es Rosalía Vila Tobella?
Rosalía Vila Tobella es una cantautora, actriz, productora y empresaria originaria de San Esteban Sasroviras, en España. Parte de su éxito lo conforman los múltiples premios que ha ganado, todos ellos dentro de la industria de la música:
- 2 premios Grammy
- 12 Premios Latin Grammy
- 4 MTV Video Music Awards
- 1 MTV Europe Music Awards
- 3 UK Music Video Awards
- 2 Premios Ruido
Como cantante, también es conocida como la 'Motomami'.