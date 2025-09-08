Pepe Aguilar y Emiliano: Tensión en la dinastía Aguilar por revelaciones familiares

Emiliano Aguilar enfrenta a Pepe Aguilar por revelar el nacimiento de su segunda hija sin su consentimiento

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2025 — La tensión dentro de la dinastía Aguilar vuelve a ser noticia. Esta vez, Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, arremetió públicamente contra su padre tras acusarlo de haber revelado sin permiso el nacimiento de su segunda hija durante una entrevista.

"Es mi vida privada, te pasaste de lanza"

El conflicto estalló luego de que Pepe Aguilar, de 57 años, apareciera en el canal de YouTube del productor Pepe Garza, donde habló brevemente sobre su distanciamiento con Emiliano y reveló que tenía dos nietas, a pesar de que nunca ha conocido a ninguna.

Fue este detalle el que desató la furia del rapero Emiliano Aguilar, de 32 años, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder:

"Sí, sí tengo dos hijas. Pero eso es mi vida privada y tú no tenías por qué hablar de eso públicamente. Te pasaste de lanza."

Según Emiliano, él nunca le comunicó a su padre el nacimiento de su segunda hija, ya que había decidido mantener el hecho en secreto por respeto a su intimidad y la de su familia. "No quiero que mis hijas estén en el ojo público", aseguró.

Dos años sin contacto y una fractura familiar persistente

Durante la entrevista, Pepe Aguilar reconoció que lleva más de dos años sin hablar con Emiliano, aunque negó que hubiera habido un conflicto específico que causara el distanciamiento. "Él fue quien decidió alejarse", comentó el cantante.

Por su parte, Emiliano dejó claro que la decisión de separarse fue por profundas diferencias personales y familiares, y que si bien no guarda odio, sí exige respeto:

"No estoy peleado con nadie. Simplemente no compartimos valores ni formas de ver la vida."

También aclaró que él se hace responsable al 100% de sus hijas, tanto emocional como económicamente:

"Están muy bien cuidadas y muy bien atendidas, gracias a Dios."

Emiliano lanza advertencia a Pepe Aguilar y Christian Nodal

En el mismo video, Emiliano fue más allá. Visiblemente molesto, lanzó una advertencia directa no solo a su padre, sino también a Christian Nodal, actual esposo de su hermana, la cantante Ángela Aguilar, de 21 años.

"Si siguen hablando de mi familia, también voy a soltar cosas que sé de las suyas", advirtió el rapero, dejando entrever que podría revelar información comprometedora.

El mensaje generó revuelo en redes sociales, especialmente por la creciente exposición mediática de la relación entre Ángela Aguilar y Nodal.

Disculpa pública a sus seguidores

Pese a la intensidad del enfrentamiento, Emiliano finalizó su publicación con una disculpa dirigida a sus más de 800 mil seguidores en Instagram, reconociendo que su reacción podría ser vista como parte de un drama familiar.

"Una disculpa por todo este drama. No me gusta exponer cosas personales, pero no voy a permitir que se falte al respeto a mi familia", concluyó.

¿Hay posibilidad de reconciliación?

Aunque Emiliano ha dicho que no cierra la puerta a que Pepe Aguilar conozca a sus nietas, también ha dejado claro que, por ahora, prefiere mantener distancia.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni Christian Nodal han respondido públicamente a las declaraciones de Emiliano.