Peso Pluma, nuevo embajador de la Semana de la Moda de Nueva York 2025: la música urbana conquista las pasarelas

Nueva York, E.U.A. – La fusión entre moda y música sigue rompiendo esquemas, y esta vez es el cantante mexicano Peso Pluma quien marca un nuevo hito en su carrera. El Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés) lo ha nombrado embajador oficial de la Semana de la Moda de Nueva York 2025, reconociendo su influencia más allá de los escenarios y su papel como ícono cultural global.

La noticia fue confirmada este lunes por el propio CFDA, a solo unos días del arranque oficial del evento, que se celebrará del 12 al 18 de septiembre en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, con epicentro en el Rockefeller Center.

Una nueva cara para la moda

Con este nombramiento, el artista tapatío se convierte en la imagen visible del evento, representando no solo una nueva generación de músicos, sino también el auge de la cultura y la estética latinas dentro del universo de la alta moda.

"Este nombramiento convierte a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda", indicó el CFDA en su comunicado oficial.

A sus 26 años, Peso Pluma compartirá protagonismo en la inauguración de la temporada Primavera-Verano 2026 con figuras de la talla de Thom Browne (presidente del CFDA), los diseñadores Michael Kors y Anna Sui, la modelo internacional Anok Yai, y la cantante puertorriqueña Young Miko.

Como parte de sus funciones, el mexicano participará en eventos oficiales, activaciones públicas y en las transmisiones de NYFW Live, una plataforma multimedia que lleva las colecciones en tiempo real al público global desde el Rockefeller Center.

¿Abandona la música?

A pesar del salto mediático hacia el mundo de la moda, Peso Pluma no ha dado señales de abandonar la música. En lo que va de 2025, el artista sigue acumulando éxitos y cifras impactantes: más de 38 millones de oyentes mensuales en Spotify, colaboraciones internacionales y una gira activa en América Latina y Estados Unidos.

Además, este mismo año fue galardonado con un Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes de su generación.

Este no es su primer contacto con el mundo de la alta costura. En febrero pasado, ya había sido visto en la Semana de la Moda Otoño-Invierno 2025, como invitado en el desfile de Thom Browne, luciendo atuendos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Moda, música y representación latina

La presencia de Peso Pluma en la Semana de la Moda de Nueva York representa un cambio de paradigma en la industria del lujo y el diseño. Su estilo, frecuentemente ecléctico y provocador, combina elementos urbanos, corrientes latinas y referencias a la moda callejera de lujo, lo que ha captado la atención de marcas y diseñadores.

El CFDA, cuya membresía incluye nombres como Tommy Hilfiger, Vera Wang, Ashley Olsen, Michael Kors y Carolina Herrera, busca con este tipo de designaciones acercar la moda a nuevas audiencias y reflejar los cambios sociales y culturales del momento.

Curiosamente, esta edición de la NYFW estará marcada por la ausencia de diseñadores veteranos como Carolina Herrera, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, lo que abre la puerta a una nueva generación de talentos y representantes culturales, como lo es ahora el propio Peso Pluma.