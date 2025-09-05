Eliminación sexta y nuevas dinámicas en La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025 en vivo hoy 5 de septiembre: El Abelito deja atrás la rivalidad entre cuartos por Dalilah Polanco

La sexta semana de La Casa de los Famosos México 2025 ha estado llena de emociones, sorpresas y giros inesperados. Este viernes 5 de septiembre, justo cuando se acerca la sexta eliminación, la convivencia entre los participantes parece tomar un nuevo rumbo, especialmente tras el accidente sufrido por Dalilah Polanco.

El accidente que unió a Cuarto Día y Cuarto Noche

Durante la intensa prueba del "robo de la salvación", Dalilah Polanco sufrió una caída que preocupó a todos dentro de la casa. Este incidente provocó un cambio notable en la dinámica del grupo, ya que las tensiones y rivalidades entre los integrantes de los cuartos Día y Noche quedaron en segundo plano.

Miembros de ambos equipos se unieron para cuidar y consolar a la actriz, priorizando su bienestar y ofreciéndole apoyo constante. Uno de los primeros en acercarse fue El Abelito, influencer y miembro del Cuarto Noche, quien le brindó palabras de ánimo y un abrazo cálido para levantarle el ánimo.

"Ni modo, así pasa", expresó con naturalidad, y no dudó en ofrecer ayuda práctica: "No, yo ahorita te construyo una de esas con pan blanco", en referencia a la férula que Dalilah usa en su pie izquierdo.

Momentos de humor en la casa: la broma de Aaron Mercury a Shiky

Aunque el ambiente se volvió más solidario tras el accidente, no faltaron los momentos de diversión. Aaron Mercury, conocido por su espíritu bromista, aprovechó la oscuridad para jugarle una broma a Shiky. Entró sigilosamente a la habitación del Cuarto Día y tocó uno de los pies de Shiky, quien estaba a punto de dormir.

La tensión se rompió con la risa contenida de Aaron, lo que provocó un momento de alivio y risas compartidas entre los participantes.

La caída de Dalilah, un punto de inflexión para la convivencia

Aunque los conductores del reality aseguraron que Dalilah se encontraba bien, la caída causó preocupación y mostró un lado más humano y solidario de los concursantes. Usuarios en redes sociales destacaron cómo la caída sirvió para limar asperezas y disminuir las rivalidades que habían marcado las semanas previas.

Incluso, algunos espectadores notaron que las cámaras limitaron sus tomas en ciertas áreas durante el regreso de Dalilah, y observaron que la actriz usaba una muleta, confirmando la gravedad de su accidente.

Conversaciones nocturnas y anécdotas en la madrugada

En medio de la convivencia, las cámaras captaron pláticas espontáneas en la madrugada. Elaine Haro confesó a sus compañeros que ha tenido problemas estomacales durante su estancia en la casa, mencionando que ha sufrido diarrea varios días, lo que le ha complicado el día a día.

Por otro lado, El Abelito se rió al recordar una situación peculiar relacionada con Alexis Ayala, cuando este apareció vestido de mujer, causando carcajadas entre los presentes.

Mientras tanto, Aldo Tamez de Nigris sorprendió con sus reflexiones más personales, incluso mencionando en varias ocasiones a Mariana Botas, exconcursante del reality. Los fans en redes sociales interpretan que Aldo realmente extraña a Mariana, quien fue muy criticada por su forma de expresarse, pero que para Aldo se convirtió en una figura importante dentro de la convivencia.

¿Qué sigue en La Casa de los Famosos México 2025?

Con la sexta eliminación a la vuelta de la esquina, la tensión se mantiene alta, pero el accidente de Dalilah y la solidaridad mostrada por los participantes podrían marcar un antes y un después en la competencia.

Los espectadores están atentos a cómo evolucionan las relaciones dentro de la casa y a las próximas pruebas que podrían definir quiénes continúan en la lucha por el gran premio.