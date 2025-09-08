Facundo dice adiós a "La Casa de los Famosos México"

La tensión alcanzó un nuevo nivel en la sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, celebrada este domingo 7 de septiembre de 2025. En esta jornada decisiva, el comediante Facundo se convirtió en el sexto habitante en abandonar la competencia, dejando atrás la posibilidad de obtener los cuatro millones de pesos que se entregarán al ganador.

La eliminación de Facundo se dio tras una semana llena de controversias, donde su titubeo frente al llamado "plan kamikaze" del cuarto Día terminó por colocar a casi todos sus compañeros en la placa de nominación. El único que logró salvarse fue Guana, gracias a su papel como líder.

Uno de los momentos que más marcó esta semana fue el accidente de Dalilah Polanco durante la prueba de salvación. La actriz sufrió una aparatosa caída que le causó múltiples fracturas, por lo que fue retirada del set para recibir atención médica. Actualmente, permanece en la casa con férulas en su pierna y brazo izquierdos.

Durante la dinámica de posicionamiento, varios habitantes del cuarto Noche enfocaron sus argumentos tanto en Facundo como en Dalilah. A la actriz, muchos le recomendaron salir para recuperarse adecuadamente. Sin embargo, a pesar de su estado físico, logró mantenerse en el reality.

Por su parte, Facundo fue duramente criticado por mostrar, según algunos de sus compañeros, una actitud distinta a la que proyectó al inicio del programa. Aarón Mercury fue uno de los más contundentes al afirmar que el comediante "no pudo con La Casa de los Famosos".

Con su salida, solo quedan diez celebridades luchando por el gran premio, mientras la competencia se torna cada vez más reñida y emocionalmente intensa.