Enrique Guzmán ofrece disculpas públicas por sus desatinados comentarios sobre abuso

Después de las controvertidas declaraciones de Enrique Guzman el día de ayer durante una conferencia de prensa donde comentó: "me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta", generando una lluvia de críticas en su contra, mismas que provocaron que horas más tarde el mismo intérprete colocará en sus redes sociales un comentario sobre el tema: "Parece que mi IRONÍA para contestar preguntas ESTÚPIDAS no es muy eficaz".

Esto lejos de apaciguar los ánimos de quienes lo han acusado de ser un hombre sin escrúpulos ni principios, obligó al padre Alejandra Guzman a salir nuevamente ante la opinión pública explicando en un video su proceder.

"Estas declaraciones las voy leer para no cometer errores y no equivocarme, para que no se malinterprete lo que voy a decir", inició diciendo el artista.

Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado... Nunca en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría, pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención, que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede", apuntó.

"Quiero decir que todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba, no informan, no hay un video, un recuerdo, no hay una niña diciendo ´a mí me toco´. La parte terrible es la de que se me acuse de tocar a una menor, que no es posible, señaló.

De igual manera el también compositor explicó qué fue lo que provocó, según su versión, el que se expresara de esa manera.

"En la conferencia de prensa que hice ayer, en el Auditorio Nacional, me volvieron a preguntar de un video sobre el supuesto abuso y respondí con sarcasmo entonces ya molesto. Y en el último momento en que yo me retiraba, insistió una mujer que estaba ahí sentada de que había un video. Yo quisiera verlo y que lo vieran ustedes y que lo compartiéramos todos, pero yo no he visto nunca ese video del que habla la mujer.

De alguna manera me saco el tapón, me hizo sacar los pies de.. quitar los pies del suelo y entonces decir de repente cosas que no debo decir o no debía decir en ese momento o en ese modo. No hay forma de que alguien pueda probar con un video que yo haya tocado a alguien antes, a una menor alguna vez en mi vida y tengo muchos años".

Por otro lado, el cantante reiteró que es inocente de todo lo que se acusa.

"Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias".