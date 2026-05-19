Billie Eilish revela su nombre alternativo y su conexión con seguidores

Billie Eilish: el reto de mantenerse auténtica pese a la fama mundial

La cantante Billie Eilish y el comediante Conan O´Brien volvieron a encontrarse en el programa Conan O´Brien Needs A Friend, una producción del propio O´Brien y su equipo de Team Coco. La entrevista estuvo llena de complicidad, revelaciones personales y reflexiones sobre la identidad, la familia y el reto de conservar el vínculo con sus seguidores.

¿Pirate O´Connell? El nombre alternativo de Billie Eilish

Durante la charla con Team Coco, la artista confesó que sus padres barajaron varias opciones antes de llamarla Billie. El que más cerca estuvo de ser elegido fue Pirate, por lo que bien podría haberse llamado Pirate O´Connell.

Desde pequeña, Eilish sintió inseguridad por su nombre: "Cada vez que decía mi nombre, la gente me decía: ´Ese es nombre de niño´. Y me frustraba porque de niña amaba todo lo femenino, lo rosa, lo de princesas", recordó.

Otras opciones que consideraron sus padres fueron Sparkle, Violet y Lavender, algunos inspirados en flores y colores que alimentaron la imaginación de su infancia. "Ahora amo mi nombre y no puedo imaginarme siendo llamada de otra manera", explicó al rememorar el tema con O´Brien.

El hogar de Billie Eilish siempre estuvo lleno de música y creatividad: "Crecimos en la familia más musical que pueda imaginar. Siempre había música, todos cantábamos y tocábamos instrumentos", afirmó.

Destacó la colaboración estrecha con su hermano Finneas, quien se mostró entusiasmado con su participación y suele trabajar con ella en la producción de sus discos.

"Quiero ser una artista real, no una proyección"

El tema de la cercanía con sus fans fue central en la conversación. Eilish explicó que busca preservar la conexión con quienes asisten a sus conciertos: "Siempre quise sentirme cerca de quienes me escuchan, ser la fan que algún día soñé que mi artista favorita fuera".

Contó cómo logra captar la atención total del público con momentos de silencio absoluto en sus presentaciones. "Me esfuerzo por seguir siendo alcanzable, real y de carne y hueso para quienes vienen a mis conciertos. Antes, saludaba a cada persona del público después de los shows; hoy intento no perder esa conexión", señaló.

Reconoció los riesgos de ese contacto directo a medida que su fama crece: "A veces termino con marcas y rasguños en las manos, pero quiero que sepan que soy una artista real, no una proyección", aseguró en la entrevista con Team Coco.

Respecto al equilibrio entre cercanía y autocuidado, detalló: "Cuando tocaba en salas pequeñas, podía saludar y hablar con todos. Ahora, en recintos de 10 mil personas, intento crear gestos que mantengan la cercanía. No quiero volverme alguien inalcanzable, aunque a veces deba poner límites para no perderme a mí misma."