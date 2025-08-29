Adela Micha aclara rumores de demanda de Christian Nodal tras entrevista en La Saga

CIUDAD DE MÉXICO — La periodista mexicana Adela Micha respondió a los rumores sobre una supuesta demanda de Christian Nodal luego de la entrevista que el cantante ofreció en su programa digital La Saga. Micha, conocida por su estilo directo, desestimó las especulaciones y aseguró que nunca existió un conflicto legal con el intérprete de regional mexicano.

"Yo pedí una entrevista, él me la dio, nadie lo obligó a hablar, ni yo", dijo Micha al ser cuestionada por la prensa a su regreso de un viaje fuera del país. Con estas palabras, descartó que hubiera razones para un enfrentamiento legal y dejó claro que la conversación con Nodal fue voluntaria y cordial.

Los rumores comenzaron después de que el cantante abordara temas personales durante la entrevista, lo que generó especulaciones sobre si se había sentido incómodo o expuesto. Sin embargo, la comunicadora afirmó que la charla se dio en un ambiente respetuoso y que Nodal mostró disposición desde el inicio. "Fue muy amable, muy cariñoso, muy generoso con su tiempo", subrayó.

En cuanto a las versiones que hablaban de un acuerdo económico o de un distanciamiento en redes sociales, Micha fue contundente: "¡Para nada, hombre! ¿De dónde sacan esas cosas? La verdad no lo sé, yo me fui de viaje. Y sobre lo de seguirnos, la verdad es que nunca nos habíamos seguido antes".

La también conductora aprovechó para adelantar que tiene interés en invitar a Cazzu, expareja de Christian Nodal y madre de su hija Inti. "No la he buscado, pero ahora que ya regresé la buscaré. Vengo llegando después de tres semanas de vacaciones", señaló. Con ello, abrió la posibilidad de dar continuidad a uno de los temas que más han generado titulares en el entretenimiento latino: la separación entre Nodal y la cantante argentina, así como su nueva relación con Ángela Aguilar.

Hasta el momento, ni Nodal ni Aguilar han respondido a las declaraciones de Adela Micha, lo que mantiene viva la expectativa entre seguidores y medios de espectáculos. En redes sociales, la polémica continúa alimentando debates, con usuarios divididos entre quienes apoyan la labor de Micha y quienes cuestionan si la entrevista fue demasiado invasiva.

El caso refleja cómo, en la era digital, una entrevista puede trascender las pantallas para convertirse en tendencia nacional, generando conversación tanto en medios tradicionales como en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Por ahora, Adela Micha se mantiene firme en su postura: no hubo conflicto, ni demanda, ni pleito. Solo una entrevista que, gracias a la relevancia de Christian Nodal, se transformó en un tema de interés público.