¡De las canchas a las urnas! Gilberto Mora tramita su primera credencial del INE

Gilberto Mora dio un nuevo paso en su vida personal al acudir a un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tijuana para solicitar su primera Credencial para Votar, luego de cumplir 18 años el pasado 14 de octubre.

El jugador de los Xolos de Tijuana, considerado una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, realizó el trámite días después de alcanzar la mayoría de edad. La visita fue compartida por el propio INE mediante imágenes publicadas en su cuenta oficial de X.

Durante su estancia en las instalaciones, el seleccionado nacional convivió con trabajadores del instituto y ciudadanos que se encontraban en el lugar, con quienes se tomó fotografías.

A través de sus redes sociales, el organismo destacó la participación del futbolista y su acercamiento a este trámite cívico.

"¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo!", publicó el INE al informar sobre la visita de Gilberto Rafael Mora, conocido también como "Morita".

La llegada de Mora a la mayoría de edad no solo representa un cambio en su vida personal, sino que también podría tener repercusiones en su carrera futbolística.

A partir de esta nueva etapa, el jugador puede negociar una posible transferencia al futbol europeo sin las restricciones generales de la FIFA que se aplican a los traspasos internacionales de futbolistas menores de edad.

Esta situación ha incrementado la atención sobre el futuro del juvenil mexicano, cuyo desempeño ha despertado interés en equipos de distintas ligas europeas.

Entre los clubes mencionados en reportes sobre posibles destinos aparecen Liverpool, Borussia Dortmund, Benfica, Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, hasta el momento no existe información confirmada sobre una transferencia.

Pese a las versiones sobre el interés de equipos importantes, Rafaela Pimenta, representante del futbolista, aclaró que el cumpleaños de Mora no implicaba un anuncio inmediato sobre su futuro profesional.

De acuerdo con sus declaraciones, cualquier movimiento deberá esperar a la apertura del mercado de fichajes, por lo que no hay una decisión confirmada sobre un posible cambio de equipo.

Por ahora, el joven continúa vinculado a los Xolos de Tijuana, mientras su nombre sigue apareciendo entre las opciones que podrían despertar interés en el futbol internacional.

Así, mientras Gilberto Mora comienza una nueva etapa como ciudadano mexicano al tramitar su primera credencial para votar, también crece la expectativa sobre los próximos pasos de una carrera que podría llevarlo a competir en el futbol europeo.