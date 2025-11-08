Controversia por audios de maltrato a Silvia Pinal

Una controversia que involucra presuntos maltratos ensombrece la memoria de la icónica actriz Silvia Pinal, considerada la última gran diva del Cine de Oro mexicano. Este viernes, se revelaron audios que supuestamente capturan el momento en que una de sus enfermeras le grita y la regaña durante la noche, lo que ha generado una fuerte reacción pública y la exigencia de acciones legales.

¿Qué revelan los audios sobre el trato a Silvia Pinal?

Audios revelan gritos de enfermera a Silvia Pinal

La información fue dada a conocer por la periodista Maxine Woodside en su programa Todo Para La Mujer, donde se presentó una grabación en la que se escucha a la persona encargada del cuidado de Silvia Pinal reprochándole a la actriz por hablar en voz alta mientras otros supuestamente dormían.

En el audio, que se ha viralizado rápidamente, se escucha a la enfermera decir de manera insistente: "Silencio. Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de a lado están durmiendo... Ya guarde silencio, por favor. Silencio, por favor". La actriz, conocida por su carácter fuerte, responde con calma a la persona que la está regañando: "¿Ahora cómo me estás diciendo silencio a mí? ¿Ya, ya acabaste? Sí, señora. Ya usted es la directora, no sé. Yo tengo la idea".

Contexto y reacción de la familia

¿Cuál ha sido la reacción de la familia y el personal?

Efigenia Ramos, la exasistente personal de la actriz, aportó contexto sobre las grabaciones. Afirmó que los audios datan de 2022, un periodo en el que Silvia Pinal estaba al cuidado de dos enfermeras contratadas por sus hijos.

Ramos detalló que la enfermera que realizó las grabaciones fue despedida por incumplimiento de sus labores y, en un presunto acto de venganza, entregó el material a Silvia Pasquel (hija de la diva). Además, la exasistente reveló que la cantante Alejandra Guzmán confrontó a la empleada de inmediato al enterarse del incidente. Tras el suceso, los hijos de la actriz instalaron cámaras de seguridad en la habitación para garantizar una supervisión constante de su cuidado.

Ramos expresó su coraje ante la situación: "Mucho coraje, porque sí escucho cómo mi jefa se angustiaba... No sé si hay más audios, pero si los hubiera, se tendrían que sacar para hacer una denuncia formal".

Hasta el momento, ninguno de los hijos de la fallecida estrella, ni el personal directamente involucrado en los audios de maltrato, han emitido declaraciones oficiales ante la prensa.