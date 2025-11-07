Tom Brady revela que su nueva perrita es un clon de su antigua mascota

El exjugador de la NFL y actual comentarista de Fox Sports, Tom Brady, reveló que su actual perrita, Junie, es un clon de la mascota que tuvo junto a su exesposa Gisele Bündchen y que falleció en diciembre de 2023.

Brady explicó que la clonación se realizó gracias a la tecnología desarrollada por Colossal Biosciences, empresa en la que él participa como inversor. La compañía, especializada en biotecnología, acaba de adquirir a Viagen Pets and Equine, una firma dedicada a la clonación animal.

"Hace unos años trabajé con Colossal y aprovechamos su tecnología de clonación no invasiva mediante una sencilla extracción de sangre a nuestra perra antes de que muriera", declaró Brady, citado por ESPN.

Con esta adquisición, Colossal Biosciences describió a Viagen como líder mundial en clonación, con 15 especies ya clonadas y material genético conservado en un biobanco que permitiría replicar hasta 42 especies adicionales.

La compañía se ha hecho conocida recientemente por haber logrado clonar lobos gigantes, una especie considerada extinta durante décadas. Brady, ahora vinculado con esta firma, ha convertido su experiencia personal en una muestra de los avances —y debates— que rodean a la clonación de animales domésticos.