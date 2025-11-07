Aleks Syntek se interna en clínica de rehabilitación y enfrenta posible divorcio en medio de escándalo personal

El cantante y compositor Aleks Syntek habría ingresado a la clínica de rehabilitación Monte Fénix para atender su salud emocional, tras una serie de conflictos personales y acusaciones que, según él, han afectado su imagen y su vida familiar.

De acuerdo con el programa "Ventaneando", el músico enfrenta un momento crítico luego de que dos integrantes de su equipo de trabajo difundieran versiones sobre supuestas infidelidades hacia su esposa, Karen Coronado, lo que habría provocado su posible divorcio y el distanciamiento de sus hijos, Natalia y Matías.

En un video mostrado por el programa, Syntek lamentó la situación y aseguró que sus propios músicos han intentado destruir su reputación. "Estoy desesperado... me destrozaron la vida, me dejaron sin familia", expresó, refiriéndose a las consecuencias que el escándalo ha tenido para él y sus seres queridos.

El intérprete también responsabilizó al productor Javier Calderón y a su esposa Valeria Cox de organizar una campaña en su contra. "Javier Calderón es un gángster de la música, me extorsionó... no me voy a vengar, voy a ver cómo salgo de esta", afirmó en el mensaje difundido.

Asimismo, pidió disculpas a las integrantes de su grupo Mona Lisa, a quienes aseguró que nunca tuvo intención de incomodar. "Les pido una disculpa en lo individual, lo que hice no estuvo bien, estoy muy apenado con ustedes", declaró.

En otro fragmento del video, el músico negó las acusaciones de acoso hacia una joven identificada como Dania, señalando a su exbaterista Ivette Gómez de haber propagado el rumor. "Yo no entiendo nada, porque les di todo mi amor... jamás creí que me harían esto", comentó con visible angustia.

Syntek había anunciado recientemente la suspensión de su gira por sus 35 años de carrera, argumentando que necesitaba atender asuntos de salud. Ahora, se confirma que el motivo estaría relacionado con su ingreso voluntario a rehabilitación y con la difícil situación personal que atraviesa.